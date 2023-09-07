https://ria.ru/20230907/investitsii-1894708708.html

Вера Подгузова: женщины чаще мужчин инвестируют в образование детей

Вера Подгузова: женщины чаще мужчин инвестируют в образование детей - РИА Новости, 07.09.2023

Вера Подгузова: женщины чаще мужчин инвестируют в образование детей

Более 70% россиян, которые копят на обучение и образование детей, составляют женщины, и они обладают большим инвестиционным потенциалом, который необходимо... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:48

2023-09-07T11:48

2023-09-07T11:48

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МОСКВА, 7 сен — РИА новости. Более 70% россиян, которые копят на обучение и образование детей, составляют женщины, и они обладают большим инвестиционным потенциалом, который необходимо развивать, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила в ходе дискуссии "Женский взгляд на инвестиции" на площадке форума "Capital Markets: Россия". Ее участники обсудили, в частности, инвестиционные возможности для женщин как в России, так и на территории евразийского пространства, а также подход к формированию капитала для детей. "ПСБ много лет занимается темой финансовой грамотности населения, анализирует получаемую информацию, проводит оценку финансового и инвестиционного поведения мужчин и женщин, их подходов к управлению своим благосостоянием. Мы пришли к выводу, что женщины более ответственны - они используют долгосрочные инвестиционные стратегии, может быть, менее доходные, но при этом и менее рискованные. Однако на фоне роста общего числа инвесторов, доля женщин, которые стали инвесторами, не превышает 30%. Во многом это объясняется их недостаточной финансовой информированностью и непониманием того, как заниматься инвестиционной практикой", - приводит слова Подгузовой пресс-служба ПСБ. По ее словам, для развития инвестпотенциала женщин необходимы специальные программы по повышению уровня финансовой грамотности. Так, напомнила она, по инициативе ПСБ был запущен проект "Женское лидерство в инвестициях", который вошел в план Национальной стратегии действий в интересах женщин России. Целью проекта - создание единой информационной среды, где любой, кто интересуется инвестициями, может получить знания и поддержку в этой области. Уже разработана отдельная платформа-сайт, где предоставлен доступ к бесплатным знаниям об инвестициях, оказывается информационная поддержка всем, кто желает научиться правильно распоряжаться финансами. Кроме того, в этом году банк запустил инвестиционный индекс, который позволяет регулярно проводить оценку сберегательно-инвестиционной активности населения России. По итогам первого исследования индекс составил 54 пункта из 100 возможных. Текущий уровень сберегательно-инвестиционной активности сейчас ближе к нижней границе среднего, что также свидетельствует о потребности россиян в консультационных и обучающих услугах, которые бы расширили их инвестиционные возможности. В рамках исследования проводилось изучение и женского подхода к инвестициям. Так, отметила Подгузова, среди трудоустроенных россиян женщины берут кредиты заметно чаще мужчин, но при этом более ответственно смотрят на долговые обязательства: среди них в два раза меньше тех, кто считает нормальным допустить просрочку по кредиту.

https://ria.ru/20230616/psb-1878710595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика