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Интерпол - РИА Новости, 07.09.2023
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03:04 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/interpol-1894259528.html
Интерпол
Интерпол - РИА Новости, 07.09.2023
Интерпол
Интерпол (The International Criminal Police Organization – INTERPOL, сокр. от англ. International Police) – международная организация уголовной полиции,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:04
2023-09-07T03:04
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Интерпол (The International Criminal Police Organization – INTERPOL, сокр. от англ. International Police) – международная организация уголовной полиции, координирующая деятельность полицейских органов (учреждений) различных стран в борьбе с общеуголовной преступностью. Членами организации являются 195 государств. СССР стал членом Интерпола 27 сентября 1990 года на 59-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Оттаве (Канада). С 1 января 1991 года в структуре МВД СССР начало действовать Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интерпола). После распада СССР НЦБ Интерпола России стало правопреемником союзного Бюро. Идея создания Международной организации уголовной полиции возникла в 1914 году на первом международном конгрессе криминальной полиции в Монако. Юристы и служащие полиции из 24 стран рассмотрели вопрос о возможности учреждения отдела по учету международной криминальной информации и унификации процедуры экстрадиции преступников.Первая мировая война (1914-1918) прервала начатый процесс международной консолидации полицейских сил. В 1923 году состоялся второй международный конгресс криминальной полиции в Вене (Австрия). На нем присутствовали представители 20 стран.7 сентября 1923 года было принято решение о создании Международной комиссии уголовной полиции (International Criminal Police Commission, ICPC) с центром в Вене. Однако в 1938 году организация практически прекратила свое существование из-за оккупации Австрии фашистской Германией и последовавшего в 1941 году переезда штаб-квартиры ICPC в Берлин.Организация была воссоздана по инициативе бельгийского правительства в 1946 году. Новая штаб-квартира расположилась в Париже (Франция). Тогда же впервые появилось сокращение INTERPOL (International Police), которое было выбрано для обозначения телеграфного адреса организации.В 1956 году организация стала полностью автономной, получила свое нынешнее название и устав. С 1989 года штаб-квартира организации (Генеральный секретариат) находится в Лионе (Франция).В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила межправительственный статус Интерпола как наблюдателя. В 2004 году было открыто региональное отделение Интерпола при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США). В 2007 году Интерпол открыл офис при Европоле, в 2009 и 2016 годах – при ЕС и Африканском союзе соответственно.Высший орган Интерпола – Генеральная ассамблея, в состав которой входят представители каждой из стран-членов. Генеральная ассамблея собирается один раз в год, каждая сессия длится около четырех дней. На ассамблее принимаются основополагающие решения по работе Интерпола, избирается руководство.Генеральная Ассамблея принимает решения в форме резолюций. Каждая представленная страна-член имеет один голос. Процесс принятия решений принимается либо простым большинством, либо большинством в две трети голосов, в зависимости от предмета обсуждения. Постоянным рабочим органом является генеральный секретариат, возглавляемый генеральным секретарем. Генеральный секретарь избирается на пять с возможность переизбрания один раз. В настоящее время этот пост занимает представитель Германии Юрген Шток. Исполнительный комитет является руководящим органом Интерпола, контролирующим исполнение решений Генеральной ассамблеи. Состоит из президента Интерпола, трех вице-президентов и девяти делегатов (все – представители разных стран).Президент Интерпола, избираемый Генеральной ассамблеей сроком на четыре года, председательствует на заседаниях ассамблеи и Исполкома и поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем.В настоящее время пост президента Интерпола занимает генерал-майор ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси. Особое положение в системе органов управления Интерполом занимают Национальные центральные бюро (National Central Bureau, НЦБ) в каждой из стран-членов организации, идея создания которых была предложена в 1927 году. Просьбы и запросы Генерального секретариата и НЦБ отдельных государств поступают непосредственно к руководителю НЦБ данной страны.Основной системой связи, разработанной для обмена информацией между странами-членами Интерпола, является глобальная телекоммуникационная система I-24/7.Бюджет Интерпола складывается из денежных взносов государств-членов и добровольных пожертвований. Сумма, выплачиваемая каждой страной, ежегодно согласовывается Генеральной Ассамблеей в соответствии с адаптированной шкалой взносов ООН, основанной главным образом на экономическом весе.Общий бюджет Интерпола в 2022 году составил 155 миллионов евро.Рабочими языками являются английский, французский, испанский, арабский.Основные направления деятельности Интерпола – уголовная регистрация (учет) и розыск лиц, представляющих оперативный международный интерес (преступников, подозреваемых, пропавших без вести), и иных объектов, объявленных в международный розыск (автотранспортных средств, предметов, представляющих историческую или художественную ценность, похищенного огнестрельного оружия и боеприпасов, номерных вещей и т.д.). Кроме того, Интерпол учитывает особо опасные преступления и происшествия международного характера, преступные организации; анализирует информацию и организует ее доведение до стран-членов; проводит рабочие встречи для обмена информацией; координирует совместные расследования преступлений международного характера, таких как терроризм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, фальшивомонетничество и др. Одной из наиболее важных функций Интерпола является помощь полиции в странах-участницах по распространению оперативной информации о преступлениях, используя систему международных уведомлений этой организации. Большинство уведомлений предназначены только для использования полицией и недоступны для общественности. Однако выдержка из уведомления может быть опубликована на сайте организации, если запрашивающая страна желает предупредить общественность или обратиться к ней за помощью. Уведомления выпускаются разных цветов:Уведомления Интерпола издаются Генеральным секретариатом по запросам НЦБ стран-членов за исключением "зеленых", "оранжевых" и совместных с Совбезом ООН, которые могут готовиться штаб-квартирой инициативно. Они публикуются на четырех официальных языках Интерпола на закрытом Интернет-сайте. В связи с проведением Россией военной спецоперации Украина при поддержке Великобритании обратилась в марте 2022 года с просьбой о приостановке членства России в Интерполе. Однако Интерпол занял нейтральную позицию и отказался прекратить обмен информацией с Россией. В заявлении Генерального секретаря Интерпола от 10 марта 2022 года сообщается: "Статья 2 Устава Интерпола призывает Организацию поддерживать сотрудничество полиции и обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми. Мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в Уставе нет никаких положений о приостановлении или исключении страны-члена".Тем не менее Интерполом была изменена процедура приема запросов: Россия больше не может отправлять запросы напрямую в страны-члены международной организации, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, интерпол, евросоюз, оон, ссср, вена
Справки, Россия, Интерпол, Евросоюз, ООН, СССР, Вена

Интерпол

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
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Интерпол (The International Criminal Police Organization – INTERPOL, сокр. от англ. International Police) – международная организация уголовной полиции, координирующая деятельность полицейских органов (учреждений) различных стран в борьбе с общеуголовной преступностью.
Членами организации являются 195 государств. СССР стал членом Интерпола 27 сентября 1990 года на 59-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Оттаве (Канада). С 1 января 1991 года в структуре МВД СССР начало действовать Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интерпола). После распада СССР НЦБ Интерпола России стало правопреемником союзного Бюро.
Идея создания Международной организации уголовной полиции возникла в 1914 году на первом международном конгрессе криминальной полиции в Монако. Юристы и служащие полиции из 24 стран рассмотрели вопрос о возможности учреждения отдела по учету международной криминальной информации и унификации процедуры экстрадиции преступников.
Первая мировая война (1914-1918) прервала начатый процесс международной консолидации полицейских сил. В 1923 году состоялся второй международный конгресс криминальной полиции в Вене (Австрия). На нем присутствовали представители 20 стран.
7 сентября 1923 года было принято решение о создании Международной комиссии уголовной полиции (International Criminal Police Commission, ICPC) с центром в Вене.
Однако в 1938 году организация практически прекратила свое существование из-за оккупации Австрии фашистской Германией и последовавшего в 1941 году переезда штаб-квартиры ICPC в Берлин.
Организация была воссоздана по инициативе бельгийского правительства в 1946 году. Новая штаб-квартира расположилась в Париже (Франция). Тогда же впервые появилось сокращение INTERPOL (International Police), которое было выбрано для обозначения телеграфного адреса организации.
В 1956 году организация стала полностью автономной, получила свое нынешнее название и устав. С 1989 года штаб-квартира организации (Генеральный секретариат) находится в Лионе (Франция).
В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила межправительственный статус Интерпола как наблюдателя. В 2004 году было открыто региональное отделение Интерпола при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США). В 2007 году Интерпол открыл офис при Европоле, в 2009 и 2016 годах – при ЕС и Африканском союзе соответственно.
Высший орган Интерпола – Генеральная ассамблея, в состав которой входят представители каждой из стран-членов. Генеральная ассамблея собирается один раз в год, каждая сессия длится около четырех дней. На ассамблее принимаются основополагающие решения по работе Интерпола, избирается руководство.
Генеральная Ассамблея принимает решения в форме резолюций. Каждая представленная страна-член имеет один голос. Процесс принятия решений принимается либо простым большинством, либо большинством в две трети голосов, в зависимости от предмета обсуждения.
Постоянным рабочим органом является генеральный секретариат, возглавляемый генеральным секретарем.
Генеральный секретарь избирается на пять с возможность переизбрания один раз. В настоящее время этот пост занимает представитель Германии Юрген Шток.
Исполнительный комитет является руководящим органом Интерпола, контролирующим исполнение решений Генеральной ассамблеи. Состоит из президента Интерпола, трех вице-президентов и девяти делегатов (все – представители разных стран).
Президент Интерпола, избираемый Генеральной ассамблеей сроком на четыре года, председательствует на заседаниях ассамблеи и Исполкома и поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем.
В настоящее время пост президента Интерпола занимает генерал-майор ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси.
Особое положение в системе органов управления Интерполом занимают Национальные центральные бюро (National Central Bureau, НЦБ) в каждой из стран-членов организации, идея создания которых была предложена в 1927 году.
Просьбы и запросы Генерального секретариата и НЦБ отдельных государств поступают непосредственно к руководителю НЦБ данной страны.
Основной системой связи, разработанной для обмена информацией между странами-членами Интерпола, является глобальная телекоммуникационная система I-24/7.
Бюджет Интерпола складывается из денежных взносов государств-членов и добровольных пожертвований. Сумма, выплачиваемая каждой страной, ежегодно согласовывается Генеральной Ассамблеей в соответствии с адаптированной шкалой взносов ООН, основанной главным образом на экономическом весе.
Общий бюджет Интерпола в 2022 году составил 155 миллионов евро.
Рабочими языками являются английский, французский, испанский, арабский.
Основные направления деятельности Интерпола – уголовная регистрация (учет) и розыск лиц, представляющих оперативный международный интерес (преступников, подозреваемых, пропавших без вести), и иных объектов, объявленных в международный розыск (автотранспортных средств, предметов, представляющих историческую или художественную ценность, похищенного огнестрельного оружия и боеприпасов, номерных вещей и т.д.). Кроме того, Интерпол учитывает особо опасные преступления и происшествия международного характера, преступные организации; анализирует информацию и организует ее доведение до стран-членов; проводит рабочие встречи для обмена информацией; координирует совместные расследования преступлений международного характера, таких как терроризм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, фальшивомонетничество и др.
Одной из наиболее важных функций Интерпола является помощь полиции в странах-участницах по распространению оперативной информации о преступлениях, используя систему международных уведомлений этой организации. Большинство уведомлений предназначены только для использования полицией и недоступны для общественности. Однако выдержка из уведомления может быть опубликована на сайте организации, если запрашивающая страна желает предупредить общественность или обратиться к ней за помощью.
Уведомления выпускаются разных цветов:
  • "красное" уведомление выпускается в отношении лиц, разыскиваемых по каналам Интерпола по обвинению в совершении преступления с целью ареста и выдачи (экстрадиции или депортации); в ряде стран такие уведомления имеют статус международного ордера на арест, позволяющего задержать фигуранта до решения вопроса о его выдаче;
  • "желтое" уведомление издается в отношении без вести пропавших;
  • "синее" уведомление выпускается в отношении лиц, имеющих процессуальные статусы подозреваемых или обвиняемых, разыскиваемых по каналам Интерпола с целью установления их местонахождения;
  • "черное" уведомление издается в целях идентификации неопознанных тел;
  • "зеленое" уведомление издается в отношении лидеров и активных членов организованных преступных формирований, а также лиц, ранее совершавших преступления и склонных к противоправному поведению, не имеющих процессуальных статусов подозреваемых или обвиняемых;
  • "оранжевое" уведомление выпускается в целях предупреждения правоохранительных органов стран-членов Интерпола об угрозах общественной безопасности, например, готовящихся терактах, совершении преступлений общественно опасным способом, новых типах взрывных устройств и т.д.;
  • "фиолетовое" уведомление издается с целью предупреждения о новых способах и методах (modusoperandi) совершения преступлений.
  • специальные совместные уведомления Интерпола и Совета Безопасности ООН издаются в отношении лиц и организаций, являющихся фигурантами резолюций Совбеза в связи с причастностью к террористической деятельности; все специальные уведомления Организации Объединенных Наций являются общедоступными.
Уведомления Интерпола издаются Генеральным секретариатом по запросам НЦБ стран-членов за исключением "зеленых", "оранжевых" и совместных с Совбезом ООН, которые могут готовиться штаб-квартирой инициативно. Они публикуются на четырех официальных языках Интерпола на закрытом Интернет-сайте.
В связи с проведением Россией военной спецоперации Украина при поддержке Великобритании обратилась в марте 2022 года с просьбой о приостановке членства России в Интерполе. Однако Интерпол занял нейтральную позицию и отказался прекратить обмен информацией с Россией. В заявлении Генерального секретаря Интерпола от 10 марта 2022 года сообщается: "Статья 2 Устава Интерпола призывает Организацию поддерживать сотрудничество полиции и обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми. Мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в Уставе нет никаких положений о приостановлении или исключении страны-члена".
Тем не менее Интерполом была изменена процедура приема запросов: Россия больше не может отправлять запросы напрямую в страны-члены международной организации, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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