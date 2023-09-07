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В Липецкой области открылись Международные инклюзивные творческие игры

В Липецкой области открылись Международные инклюзивные творческие игры - РИА Новости, 07.09.2023

В Липецкой области открылись Международные инклюзивные творческие игры

В Липецке на Зелёном острове открылись третьи Международные инклюзивные творческие игры - уникальный проект, дающий возможность людям с особенностями здоровья... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:08

2023-09-07T11:08

2023-09-07T11:08

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. В Липецке на Зелёном острове открылись третьи Международные инклюзивные творческие игры - уникальный проект, дающий возможность людям с особенностями здоровья проявить себя, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Для участия в играх зарегистрировалось более 3 тысяч человек из 79 российских регионов и 19 стран. В церемонии открытия приняла участие вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. Она обратилась с приветственным словом к участникам, а также поблагодарила организаторов игр. Ведущим церемонии стал Дмитрий Губерниев. Для гостей и участников выступила популярная группа UMA2RMAN. По словам Артамонова, игры продлятся несколько дней, большая конкурсная программа включает восемь творческих направлений. "Для нас – огромная честь принимать таких талантливых, целеустремлённых, удивительных людей. Вы меняете мир, делаете его лучше, своим примером помогаете другим поверить в себя. И миссия этих игр гораздо шире заявленной конкурсной программы – изменить отношение к людям с инвалидностью. Они не какие-то другие. Мы все разные. Но возможности для полноценной жизни должны быть равны для каждого. Именно таким мы хотим видеть свой регион и таким мы его делаем", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230808/festival-1888879370.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, липецк