https://ria.ru/20230907/iecam-1894735759.html
Украина внесла турецкую компанию Şişecam Group в список спонсоров войны
Украина внесла турецкую компанию Şişecam Group в список спонсоров войны - РИА Новости, 07.09.2023
Украина внесла турецкую компанию Şişecam Group в список спонсоров войны
Украина внесла турецкого производителя продукции из стекла Şişecam Group в перечень "международных спонсоров войны", сообщает Национальное агентство по... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:24
2023-09-07T13:24
2023-09-07T13:24
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украина внесла турецкого производителя продукции из стекла Şişecam Group в перечень "международных спонсоров войны", сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). "НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group. Компания продолжает вести бизнес с Россией и остается крупнейшим в РФ экспортером в своей отрасли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что компания занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома. В НАПК уточнили, что доход компании за 2022 год увеличился до 3,6 миллиарда долларов, чистая прибыль увеличилась до 740 миллионов долларов. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
https://ria.ru/20230901/sponsory-1893595364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция
Украина внесла турецкую компанию Şişecam Group в список спонсоров войны
Украина внесла турецкого производителя стекла Şişecam в список спонсоров войны
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Украина внесла турецкого производителя продукции из стекла Şişecam Group в перечень "международных спонсоров войны", сообщает
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group. Компания продолжает вести бизнес с Россией
и остается крупнейшим в РФ экспортером в своей отрасли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что компания занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома. В НАПК уточнили, что доход компании за 2022 год увеличился до 3,6 миллиарда долларов, чистая прибыль увеличилась до 740 миллионов долларов.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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