https://ria.ru/20230907/gumpomosch-1894825656.html

Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи

Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.09.2023

Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи

Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:25

2023-09-07T18:25

2023-09-07T18:25

надежные люди

василий голубев

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе прямой линии. "За время существования Фонда было передано из Ростовской области... примерно 120 тонн гуманитарной помощи на сумму более 314 миллионов рублей", - сказал Голубев. По его словам, было закуплено 17 тысяч спальных мешков, десятки тысяч разгрузочных жилетов и комплектов вещевого имущества, автомобили, дизель-генераторы, приборы наблюдения прицеливания, квадрокоптеры, антидроновые ружья, ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html

ростовская область

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василий голубев, ростовская область