https://ria.ru/20230907/gumpomosch-1894825656.html
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.09.2023
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:25
2023-09-07T18:25
2023-09-07T18:25
надежные люди
василий голубев
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:245:2942:1900_1920x0_80_0_0_0bd6a248cf8febab14ac32d3762e3e42.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе прямой линии. "За время существования Фонда было передано из Ростовской области... примерно 120 тонн гуманитарной помощи на сумму более 314 миллионов рублей", - сказал Голубев. По его словам, было закуплено 17 тысяч спальных мешков, десятки тысяч разгрузочных жилетов и комплектов вещевого имущества, автомобили, дизель-генераторы, приборы наблюдения прицеливания, квадрокоптеры, антидроновые ружья, ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_98e6f1c0b3d0f3fdda1d8d4d3ff0fd98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, ростовская область
Надежные люди, Василий Голубев, Ростовская область
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи
Голубев: ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе прямой линии.
"За время существования Фонда было передано из Ростовской области
... примерно 120 тонн гуманитарной помощи на сумму более 314 миллионов рублей", - сказал Голубев.
По его словам, было закуплено 17 тысяч спальных мешков, десятки тысяч разгрузочных жилетов и комплектов вещевого имущества, автомобили, дизель-генераторы, приборы наблюдения прицеливания, квадрокоптеры, антидроновые ружья, ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области