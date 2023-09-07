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Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.09.2023
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Надежные люди
 
18:25 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/gumpomosch-1894825656.html
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи - РИА Новости, 07.09.2023
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:25
2023-09-07T18:25
надежные люди
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе прямой линии. "За время существования Фонда было передано из Ростовской области... примерно 120 тонн гуманитарной помощи на сумму более 314 миллионов рублей", - сказал Голубев. По его словам, было закуплено 17 тысяч спальных мешков, десятки тысяч разгрузочных жилетов и комплектов вещевого имущества, автомобили, дизель-генераторы, приборы наблюдения прицеливания, квадрокоптеры, антидроновые ружья, ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html
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василий голубев, ростовская область
Надежные люди, Василий Голубев, Ростовская область
Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи

Голубев: ростовский Фонд поддержки участников СВО передал 120 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАвтомобиль с гуманитарной помощью
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобиль с гуманитарной помощью. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский Фонд поддержки участников СВО передал около 120 тонн гуманитарной помощи на сумму 314 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе прямой линии.
"За время существования Фонда было передано из Ростовской области... примерно 120 тонн гуманитарной помощи на сумму более 314 миллионов рублей", - сказал Голубев.
По его словам, было закуплено 17 тысяч спальных мешков, десятки тысяч разгрузочных жилетов и комплектов вещевого имущества, автомобили, дизель-генераторы, приборы наблюдения прицеливания, квадрокоптеры, антидроновые ружья, ручные комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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