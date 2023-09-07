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В Ростове-на-Дону задержали дебошира с гранатой - РИА Новости, 07.09.2023
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15:18 07.09.2023 (обновлено: 15:42 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/granata-1894768949.html
В Ростове-на-Дону задержали дебошира с гранатой
В Ростове-на-Дону задержали дебошира с гранатой - РИА Новости, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону задержали дебошира с гранатой
Полицейские Ростова-на-Дону задержали дебошир, который угрожал людям гранатой на улице Таганрогской, сообщили в ГУМВД по области. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:18
2023-09-07T15:42
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Полицейские Ростова-на-Дону задержали дебошир, который угрожал людям гранатой на улице Таганрогской, сообщили в ГУМВД по области."В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего гражданам гранатой в Октябрьском районе. &lt;...&gt; Никто не пострадал. Мотивы задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в релизе.Ранее в местных соцсетях стало распространяться видео, на котором мужчина в военной форме на Таганрогской улице угрожает взорвать, предположительно, пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. По словам очевидцев, мужчина положил гранату на стол и угрожал взорвать собравшихся, если они не уйдут с места за полчаса, однако в конце концов ушел сам.
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894718178.html
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали дебошира с гранатой

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, угрожавшего людям гранатой, мотивы выясняют

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Полицейские Ростова-на-Дону задержали дебошир, который угрожал людям гранатой на улице Таганрогской, сообщили в ГУМВД по области.
Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего гражданам гранатой в Октябрьском районе. <...> Никто не пострадал. Мотивы задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в релизе.
Ранее в местных соцсетях стало распространяться видео, на котором мужчина в военной форме на Таганрогской улице угрожает взорвать, предположительно, пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. По словам очевидцев, мужчина положил гранату на стол и угрожал взорвать собравшихся, если они не уйдут с места за полчаса, однако в конце концов ушел сам.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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