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Медведев призвал создать для новых регионов удобный сервис услуг
Медведев призвал создать для новых регионов удобный сервис услуг - РИА Новости, 07.09.2023
Медведев призвал создать для новых регионов удобный сервис услуг
Электронный сервис "Я в России", создаваемый для новых российских регионов, должен стать таким же удобным, как аналогичный московский ресурс, заявил... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:09
2023-09-07T12:09
2023-09-07T12:09
общество
технологии
россия
дмитрий медведев
москва
госуслуги
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Электронный сервис "Я в России", создаваемый для новых российских регионов, должен стать таким же удобным, как аналогичный московский ресурс, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "На самом деле, он должен быть таким же удобным, например, как такой же портал в Москве. И в этом основная цель", - заявил Медведев на совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ. Он напомнил, что Минцифры по предложению партии разработало портал "Я в России" в рамках единого портала государственных услуг. "Но это только начало. Работу нужно будет продолжить с учетом особенностей каждого региона, состояния его цифровой инфраструктуры и степени готовности нормативно-правовой базы", - сказал председатель ЕР. Медведев добавил, что в ближайшие месяцы сервис должен интегрировать все больше цифровых ресурсов, и попросил руководителей новых регионов высказать предложения о том, как обеспечить удобство портала. По его словам, портал также может стать инструментом партийного контроля, обеспечивая дополнительной канал обратной связи с гражданами. Он напомнил, что народная программа ЕР была актуализирована – в нее включили раздел, посвященный развитию новых регионов. В обсуждении региональных программ партии приняли участие жители новых регионов, от них поступило более 150 тысяч предложений, сообщил он.
https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html
https://ria.ru/20230104/osago-1843029876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, дмитрий медведев, москва, госуслуги
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Москва, Госуслуги
Медведев призвал создать для новых регионов удобный сервис услуг
Медведев: госуслуги в новых регионах должны быть удобными так же, как и в Москве
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Электронный сервис "Я в России", создаваемый для новых российских регионов, должен стать таким же удобным, как аналогичный московский ресурс, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"На самом деле, он должен быть таким же удобным, например, как такой же портал в Москве
. И в этом основная цель", - заявил Медведев на совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ
.
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Он напомнил, что Минцифры по предложению партии разработало портал "Я в России" в рамках единого портала государственных услуг. "Но это только начало. Работу нужно будет продолжить с учетом особенностей каждого региона, состояния его цифровой инфраструктуры и степени готовности нормативно-правовой базы", - сказал председатель ЕР.
Медведев добавил, что в ближайшие месяцы сервис должен интегрировать все больше цифровых ресурсов, и попросил руководителей новых регионов высказать предложения о том, как обеспечить удобство портала. По его словам, портал также может стать инструментом партийного контроля, обеспечивая дополнительной канал обратной связи с гражданами.
Он напомнил, что народная программа ЕР была актуализирована – в нее включили раздел, посвященный развитию новых регионов. В обсуждении региональных программ партии приняли участие жители новых регионов, от них поступило более 150 тысяч предложений, сообщил он.
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