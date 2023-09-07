https://ria.ru/20230907/gosizmena-1894813638.html
Одному из самых молодых фигурантов дела о госизмене вынесли приговор
Одному из самых молодых фигурантов дела о госизмене вынесли приговор - РИА Новости, 07.09.2023
Одному из самых молодых фигурантов дела о госизмене вынесли приговор
Мосгорсуд в четверг приговорил к шести годам колонии строгого режима астраханца Глеба Вердияна за подготовку к госизмене, на момент ареста ему был 21 год,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:46
2023-09-07T17:46
2023-09-07T17:46
происшествия
москва
россия
астрахань
московский городской суд
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг приговорил к шести годам колонии строгого режима астраханца Глеба Вердияна за подготовку к госизмене, на момент ареста ему был 21 год, сообщили РИА Новости в суде. По словам опрошенных РИА Новости юристов, Вердиян – один из самых молодых фигурантов по статье "Госизмена" в современной истории России, если не самый молодой. “Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с [последующим] ограничением свободы на год”, - рассказал собеседник агентства. В чем именно заключалось преступление, неизвестно, поскольку, как и все процессы по этой статье, судебное разбирательство прошло в закрытом от СМИ режиме. Как указано на странице молодого человека во "Вконтакте", он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали аналогичную дату рождения), там же было написано, что он закончил колледж строительства и экономики АГАСУ в Астрахани. В ноябре прошлого года Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна по делу о госизмене. В конце же октября того года человек с идентичными ФИО, как у Вердияна, был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Решение выносил Солнцевский суд Москвы, но детали неизвестны.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, астрахань, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Астрахань, Московский городской суд
Одному из самых молодых фигурантов дела о госизмене вынесли приговор
Один из самых молодых фигурантов дела о госизмене получил шесть лет колонии
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг приговорил к шести годам колонии строгого режима астраханца Глеба Вердияна за подготовку к госизмене, на момент ареста ему был 21 год, сообщили РИА Новости в суде.
По словам опрошенных РИА Новости юристов, Вердиян – один из самых молодых фигурантов по статье "Госизмена" в современной истории России
, если не самый молодой.
“Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с [последующим] ограничением свободы на год”, - рассказал собеседник агентства.
В чем именно заключалось преступление, неизвестно, поскольку, как и все процессы по этой статье, судебное разбирательство прошло в закрытом от СМИ режиме.
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Как указано на странице молодого человека во "Вконтакте", он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы
назвали аналогичную дату рождения), там же было написано, что он закончил колледж строительства и экономики АГАСУ в Астрахани
.
В ноябре прошлого года Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна по делу о госизмене. В конце же октября того года человек с идентичными ФИО, как у Вердияна, был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Решение выносил Солнцевский суд Москвы, но детали неизвестны.
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