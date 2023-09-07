https://ria.ru/20230907/golosovanie-1894740154.html

Голосование в спецпроекте "Вперед — и точка!" завершится 27 сентября

Голосование в спецпроекте "Вперед — и точка!" завершится 27 сентября - РИА Новости, 07.09.2023

Голосование в спецпроекте "Вперед — и точка!" завершится 27 сентября

Более 70 российских управленцев поделились мнениями о ситуации в российской экономике в рамках спецпроекта "Вперед — и точка!", организованного агентством... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:43

2023-09-07T13:43

2023-09-07T13:43

россия

олег ананьев

технологии

прайм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894730590_15:0:984:545_1920x0_80_0_0_3dad33fb464c0a48a8131a1093c6b420.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 70 российских управленцев поделились мнениями о ситуации в российской экономике в рамках спецпроекта "Вперед — и точка!", организованного агентством экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциацией менеджеров. На сайте спецпроекта до 27 сентября проходит голосование, у читателей еще есть возможность проголосовать за наиболее понравившиеся мнения и суждения лидеров бизнеса, тем самым поднять позиции участника в рейтинге.В формате серии блиц-интервью топ-менеджеры российских и международных компаний дали ответы на наиболее актуальные вопросы для бизнеса: как сегодня развивается ситуация в разных отраслях экономики, с какими новыми вызовами и трудностями столкнулись управленцы, какие тренды характерны для рынка труда, и как в настоящее время строится работа с персоналом. Одной из важных тем проекта стала – распространение искусственного интеллекта и его применение в работе компаний."Мы не с проста выбрали такое название для спецпроекта в этом году – "Вперед – и точка!". Время готовит нам новые вызовы и, судя по настроениям управленцев, никто не собирается опускать руки, а наоборот, принимают эти вызовы и достойно на них отвечают, показывая высокую эффективность и продуктивность" – отметил председатель совета директоров "ПРАЙМ", исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев.Это уже 8-й совместный спецпроект АЭИ "ПРАЙМ" и Ассоциации менеджеров. Его цель — собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие трансформационные процессы произошли в разных отраслях за прошедший год, с какими трудностями и вызовами столкнулись управленцы и их компании, и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. В каждом проекте находит отражение актуальное положение дел в российском деловом сообществе."Восьмой год подряд наш совместный спецпроект с АЭИ "ПРАЙМ" вызывает большой интерес у делового сообщества всей страны. За это время он стал своего рода трибуной, где лидеры компаний могут поделиться экспертными мнениями по наиболее острым вопросам российской экономики. В этом году среди наиболее актуальных тем – ситуация на кадровом рынке и искусственный интеллект как один из трансформационных вызовов современности. Уверен, что мнения и опыт участников проекта, изложенный на страницах ПРАЙМа, будут полезны представителям делового сообщества для принятия важных решений и верных стратегий", – прокомментировал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.Прочитать все мнения и суждения топ-менеджеров и отдать голоса за участников можно на сайте спецпроекта.ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговая платформа для банков, Информационный терминал и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-5 решений на рынке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 125 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 4,5 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok , Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 12 млн подписчиков.Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.

https://ria.ru/20230905/prime-1894394066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, олег ананьев, технологии, прайм