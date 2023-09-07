Голосование в спецпроекте "Вперед — и точка!" завершится 27 сентября
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 70 российских управленцев поделились мнениями о ситуации в российской экономике в рамках спецпроекта "Вперед — и точка!", организованного агентством экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциацией менеджеров. На сайте спецпроекта до 27 сентября проходит голосование, у читателей еще есть возможность проголосовать за наиболее понравившиеся мнения и суждения лидеров бизнеса, тем самым поднять позиции участника в рейтинге.
В формате серии блиц-интервью топ-менеджеры российских и международных компаний дали ответы на наиболее актуальные вопросы для бизнеса: как сегодня развивается ситуация в разных отраслях экономики, с какими новыми вызовами и трудностями столкнулись управленцы, какие тренды характерны для рынка труда, и как в настоящее время строится работа с персоналом. Одной из важных тем проекта стала – распространение искусственного интеллекта и его применение в работе компаний.
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"Мы не с проста выбрали такое название для спецпроекта в этом году – "Вперед – и точка!". Время готовит нам новые вызовы и, судя по настроениям управленцев, никто не собирается опускать руки, а наоборот, принимают эти вызовы и достойно на них отвечают, показывая высокую эффективность и продуктивность" – отметил председатель совета директоров "ПРАЙМ", исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев.
Это уже 8-й совместный спецпроект АЭИ "ПРАЙМ" и Ассоциации менеджеров. Его цель — собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие трансформационные процессы произошли в разных отраслях за прошедший год, с какими трудностями и вызовами столкнулись управленцы и их компании, и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. В каждом проекте находит отражение актуальное положение дел в российском деловом сообществе.
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"Восьмой год подряд наш совместный спецпроект с АЭИ "ПРАЙМ" вызывает большой интерес у делового сообщества всей страны. За это время он стал своего рода трибуной, где лидеры компаний могут поделиться экспертными мнениями по наиболее острым вопросам российской экономики. В этом году среди наиболее актуальных тем – ситуация на кадровом рынке и искусственный интеллект как один из трансформационных вызовов современности. Уверен, что мнения и опыт участников проекта, изложенный на страницах ПРАЙМа, будут полезны представителям делового сообщества для принятия важных решений и верных стратегий", – прокомментировал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.
Прочитать все мнения и суждения топ-менеджеров и отдать голоса за участников можно на сайте спецпроекта.
ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговая платформа для банков, Информационный терминал и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-5 решений на рынке.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 125 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 4,5 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok , Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 12 млн подписчиков.
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.
РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.