Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область отложила голосование в одном округе - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 07.09.2023 (обновлено: 11:57 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/golosovanie-1894707579.html
Белгородская область отложила голосование в одном округе
Белгородская область отложила голосование в одном округе - РИА Новости, 07.09.2023
Белгородская область отложила голосование в одном округе
Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:43
2023-09-07T11:57
политика
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в связи с режимом повышенной готовности на территории муниципального образования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов совета от депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе Белгородской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности к выборам.Памфилова добавила, что Белгородская область - это героическая область с героическими людьми.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cfcfdbab8c55c51f1d1cbe2aa6dfe899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, белгородская область
Политика, Белгородская область
Белгородская область отложила голосование в одном округе

Белгородский избирком отложил голосование в Совет депутатов Шебекинского округа

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино
Арт-объект в городе Шебекино - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Арт-объект в городе Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в связи с режимом повышенной готовности на территории муниципального образования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов совета от депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе Белгородской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности к выборам.
Памфилова добавила, что Белгородская область - это героическая область с героическими людьми.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах
6 сентября, 13:16
 
ПолитикаБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала