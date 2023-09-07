https://ria.ru/20230907/golosovanie-1894707579.html
Белгородская область отложила голосование в одном округе
Белгородская область отложила голосование в одном округе - РИА Новости, 07.09.2023
Белгородская область отложила голосование в одном округе
Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:43
2023-09-07T11:43
2023-09-07T11:57
политика
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в связи с режимом повышенной готовности на территории муниципального образования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов совета от депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе Белгородской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности к выборам.Памфилова добавила, что Белгородская область - это героическая область с героическими людьми.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cfcfdbab8c55c51f1d1cbe2aa6dfe899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область
Политика, Белгородская область
Белгородская область отложила голосование в одном округе
Белгородский избирком отложил голосование в Совет депутатов Шебекинского округа
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в связи с режимом повышенной готовности на территории муниципального образования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов совета от депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе Белгородской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности к выборам.
Памфилова добавила, что Белгородская область - это героическая область с героическими людьми.
Выборы в России
пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах