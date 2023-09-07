https://ria.ru/20230907/golosovanie-1894707579.html

Белгородская область отложила голосование в одном округе

Белгородская область отложила голосование в одном округе - РИА Новости, 07.09.2023

Белгородская область отложила голосование в одном округе

Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:43

2023-09-07T11:43

2023-09-07T11:57

политика

белгородская область

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирком Белгородской области решил отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в связи с режимом повышенной готовности на территории муниципального образования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов совета от депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе Белгородской области", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности к выборам.Памфилова добавила, что Белгородская область - это героическая область с героическими людьми.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, белгородская область