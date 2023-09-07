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Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения - РИА Новости, 07.09.2023
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15:09 07.09.2023 (обновлено: 16:13 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/energosberezhenie-1894766891.html
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения - РИА Новости, 07.09.2023
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения
Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:09
2023-09-07T16:13
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ее главная задача – поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции", - сказал он на заседании кабмина.Мероприятия госпрограммы направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения

Мишустин сообщил об утверждении комплексной госпрограммы энергосбережения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание правительства РФ. 7 сентября 2023
Заседание правительства РФ. 7 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заседание правительства РФ. 7 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ее главная задача – поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции", - сказал он на заседании кабмина.
Мероприятия госпрограммы направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ. 4 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Россия сохраняет ключевые позиции в энергетике, заявил Путин
4 сентября, 20:23
 
Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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