https://ria.ru/20230907/energosberezhenie-1894766891.html

Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения

Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения - РИА Новости, 07.09.2023

Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения

Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:09

2023-09-07T15:09

2023-09-07T16:13

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ее главная задача – поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции", - сказал он на заседании кабмина.Мероприятия госпрограммы направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.

https://ria.ru/20230904/energetika-1894184519.html

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михаил мишустин, россия, экономика