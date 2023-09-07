https://ria.ru/20230907/energosberezhenie-1894766891.html
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения - РИА Новости, 07.09.2023
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения
Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:09
2023-09-07T15:09
2023-09-07T16:13
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ее главная задача – поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции", - сказал он на заседании кабмина.Мероприятия госпрограммы направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.
https://ria.ru/20230904/energetika-1894184519.html
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Правительство утвердило комплексную госпрограмму энергосбережения
Мишустин сообщил об утверждении комплексной госпрограммы энергосбережения
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ разработало и утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ее главная задача - поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Ее главная задача – поэтапное сокращение в России более чем на треть использования энергоресурсов на единицу продукции", - сказал он на заседании кабмина.
Мероприятия госпрограммы направлены на максимально возможное устранение потерь и увеличение полезного отпуска тепла и электричества при их производстве, передаче и потреблении во всех отраслях.
Россия сохраняет ключевые позиции в энергетике, заявил Путин