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Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 07.09.2023
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11:05 07.09.2023 (обновлено: 11:13 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/donetsk-1894698312.html
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:05
2023-09-07T11:13
в мире
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 10:55 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)&quot;, - говорится в сообщении.Кроме того, в 10.45 и 11.00 по этому району было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230907/poteri-1894679111.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 10:55 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 10.45 и 11.00 по этому району было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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