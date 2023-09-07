https://ria.ru/20230907/chinovniki-1894763638.html

Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах

Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах - РИА Новости, 07.09.2023

Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:10

2023-09-07T15:10

2023-09-07T15:11

владислав даванков

госдума рф

россия

чиновники

госуслуги

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале "Госуслуги", рассказали в пресс-службе партии "Новые люди". "Владислав Даванков внёс законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе.Законопроектом также предлагается установить, что руководитель регионального или муниципального органа власти отстраняется от занимаемой должности, если дважды получил негативную оценку. Как отметил Даванков, такие нормы позволят создать механизм обратной связи "без лишних расходов на новые выборы".

https://ria.ru/20230822/rakova-1891593514.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав даванков, госдума рф, россия, чиновники, госуслуги