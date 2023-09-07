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Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах - РИА Новости, 07.09.2023
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15:10 07.09.2023 (обновлено: 15:11 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/chinovniki-1894763638.html
Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах
Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах - РИА Новости, 07.09.2023
Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:10
2023-09-07T15:11
владислав даванков
госдума рф
россия
чиновники
госуслуги
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале "Госуслуги", рассказали в пресс-службе партии "Новые люди". &quot;Владислав Даванков внёс законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале &quot;Госуслуги&quot;, - сообщили в пресс-службе.Законопроектом также предлагается установить, что руководитель регионального или муниципального органа власти отстраняется от занимаемой должности, если дважды получил негативную оценку. Как отметил Даванков, такие нормы позволят создать механизм обратной связи "без лишних расходов на новые выборы".
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владислав даванков, госдума рф, россия, чиновники, госуслуги
Владислав Даванков, Госдума РФ, Россия, Чиновники, Госуслуги
Работу чиновников предложили оценивать на Госуслугах

В Думу внесли проект о ежегодной оценке качества работы чиновников на Госуслугах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧиновники
Чиновники - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале "Госуслуги", рассказали в пресс-службе партии "Новые люди".
«

"Владислав Даванков внёс законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе.

Законопроектом также предлагается установить, что руководитель регионального или муниципального органа власти отстраняется от занимаемой должности, если дважды получил негативную оценку.
Как отметил Даванков, такие нормы позволят создать механизм обратной связи "без лишних расходов на новые выборы".
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