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На аукционе в Лондоне продали черновик "Богемской рапсодии" группы Queen - РИА Новости, 07.09.2023
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00:18 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/chernovik-1894649512.html
На аукционе в Лондоне продали черновик "Богемской рапсодии" группы Queen
На аукционе в Лондоне продали черновик "Богемской рапсодии" группы Queen - РИА Новости, 07.09.2023
На аукционе в Лондоне продали черновик "Богемской рапсодии" группы Queen
Черновик c текстом песни "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) британской группы Queen, написанный лидером коллектива Фредди Меркьюри, продан на аукционе... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T00:18
2023-09-07T00:18
фредди меркьюри (фаpух булсара)
queen
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Черновик c текстом песни "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) британской группы Queen, написанный лидером коллектива Фредди Меркьюри, продан на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона. Согласно описанию лота, с молотка ушли 15 страниц первого варианта текста песни с оригинальным названием "Монгольская рапсодия", которое было позже зачеркнуто и изменено на "Богемскую рапсодию", и бэк-вокалом. Черновик был продан за 1,379 миллиона фунтов стерлингов, следует из информации на сайте. Также были распроданы черновики нескольких других песен, в их числе Somebody To Love и Killer Queen, за них посетители аукциона отдали чуть более 241 тысячи и 279 тысяч фунтов соответственно. Черновик песни We Are The Champions ушел с молотка за 317 500 фунтов. Некоторые личные вещи легендарного исполнителя также ушли с молотка: за костюмы Меркьюри покупатели выложили от 38 тысяч фунтов до 203 тысяч фунтов, мантия и корона музыканта, которые он надевал на концерты в рамках одного из туров, были проданы за 635 тысяч фунтов, а пианино музыканта - более чем за 1,74 миллиона фунтов. Британская рок-группа Queen добилась широчайшей известности в середине 1970-х годов и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, а также лауреатом многочисленных наград. Ее лидер Фредди Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
https://ria.ru/20230829/auktsion-1893012289.html
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фредди меркьюри (фаpух булсара) , queen, sotheby's , лондон
Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара) , Queen, Sotheby's , Лондон
На аукционе в Лондоне продали черновик "Богемской рапсодии" группы Queen

В Лондоне продали черновик "Богемской рапсодии" Queen за 1,4 миллиона фунтов

© AP Photo / Marco ArndtФредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen"
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Marco Arndt
Фредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen". Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Черновик c текстом песни "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) британской группы Queen, написанный лидером коллектива Фредди Меркьюри, продан на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона.
Согласно описанию лота, с молотка ушли 15 страниц первого варианта текста песни с оригинальным названием "Монгольская рапсодия", которое было позже зачеркнуто и изменено на "Богемскую рапсодию", и бэк-вокалом. Черновик был продан за 1,379 миллиона фунтов стерлингов, следует из информации на сайте.
Также были распроданы черновики нескольких других песен, в их числе Somebody To Love и Killer Queen, за них посетители аукциона отдали чуть более 241 тысячи и 279 тысяч фунтов соответственно. Черновик песни We Are The Champions ушел с молотка за 317 500 фунтов. Некоторые личные вещи легендарного исполнителя также ушли с молотка: за костюмы Меркьюри покупатели выложили от 38 тысяч фунтов до 203 тысяч фунтов, мантия и корона музыканта, которые он надевал на концерты в рамках одного из туров, были проданы за 635 тысяч фунтов, а пианино музыканта - более чем за 1,74 миллиона фунтов.
Британская рок-группа Queen добилась широчайшей известности в середине 1970-х годов и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, а также лауреатом многочисленных наград. Ее лидер Фредди Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
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Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара)QueenSotheby'sЛондон
 
 
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