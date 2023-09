https://ria.ru/20230907/chernovik-1894649512.html

На аукционе в Лондоне продали черновик "Богемской рапсодии" группы Queen

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Черновик c текстом песни "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) британской группы Queen, написанный лидером коллектива Фредди Меркьюри, продан на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукциона. Согласно описанию лота, с молотка ушли 15 страниц первого варианта текста песни с оригинальным названием "Монгольская рапсодия", которое было позже зачеркнуто и изменено на "Богемскую рапсодию", и бэк-вокалом. Черновик был продан за 1,379 миллиона фунтов стерлингов, следует из информации на сайте. Также были распроданы черновики нескольких других песен, в их числе Somebody To Love и Killer Queen, за них посетители аукциона отдали чуть более 241 тысячи и 279 тысяч фунтов соответственно. Черновик песни We Are The Champions ушел с молотка за 317 500 фунтов. Некоторые личные вещи легендарного исполнителя также ушли с молотка: за костюмы Меркьюри покупатели выложили от 38 тысяч фунтов до 203 тысяч фунтов, мантия и корона музыканта, которые он надевал на концерты в рамках одного из туров, были проданы за 635 тысяч фунтов, а пианино музыканта - более чем за 1,74 миллиона фунтов. Британская рок-группа Queen добилась широчайшей известности в середине 1970-х годов и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки, а также лауреатом многочисленных наград. Ее лидер Фредди Меркьюри скончался в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

