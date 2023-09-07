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Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 07.09.2023
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13:17 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/budanov-1894733327.html
Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта
Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 07.09.2023
Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта
Владимир Зеленский повысил в звании руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, ранее признававшего причастность Киева к терактам на... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:17
2023-09-07T13:17
в мире
украина
кирилл буданов
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в звании руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, ранее признававшего причастность Киева к терактам на территории России, присвоив ему звание генерал-лейтенанта. "Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. На Украине каждый год 7 сентября отмечают День военной разведки. В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года. Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания Буданов терроризмом.
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в мире, украина, кирилл буданов, владимир зеленский
В мире, Украина, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский
Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта

Зеленский присвоил главе ГУР Украины Буданову звание генерал-лейтенанта

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в звании руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, ранее признававшего причастность Киева к терактам на территории России, присвоив ему звание генерал-лейтенанта.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
На Украине каждый год 7 сентября отмечают День военной разведки.
В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.
Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания Буданов терроризмом.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
1 сентября, 13:49
 
В миреУкраинаКирилл БудановВладимир Зеленский
 
 
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