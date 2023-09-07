https://ria.ru/20230907/budanov-1894733327.html

Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта

Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 07.09.2023

Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта

Владимир Зеленский повысил в звании руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, ранее признававшего причастность Киева к терактам на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:17

2023-09-07T13:17

2023-09-07T13:17

в мире

украина

кирилл буданов

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в звании руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, ранее признававшего причастность Киева к терактам на территории России, присвоив ему звание генерал-лейтенанта. "Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. На Украине каждый год 7 сентября отмечают День военной разведки. В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года. Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания Буданов терроризмом.

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893651160.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кирилл буданов, владимир зеленский