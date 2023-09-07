Буданову присвоили звание генерал-лейтенанта
Зеленский присвоил главе ГУР Украины Буданову звание генерал-лейтенанта
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в звании руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, ранее признававшего причастность Киева к терактам на территории России, присвоив ему звание генерал-лейтенанта.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
На Украине каждый год 7 сентября отмечают День военной разведки.
В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.
Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывания Буданов терроризмом.