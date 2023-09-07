https://ria.ru/20230907/bpla-1894667224.html

Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за БПЛА

Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за БПЛА - РИА Новости, 07.09.2023

Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за БПЛА

Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности после падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:12

2023-09-07T08:12

2023-09-07T08:19

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_b5cae995d03ee38ac6b0c7c25fc35be6.jpg

ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности после падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале."Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности", - сообщил Логвиненко.Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894661117.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, происшествия