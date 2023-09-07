https://ria.ru/20230907/bpla-1894667224.html
Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за БПЛА
Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за БПЛА - РИА Новости, 07.09.2023
Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за БПЛА
Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности после падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:12
2023-09-07T08:12
2023-09-07T08:19
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_b5cae995d03ee38ac6b0c7c25fc35be6.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности после падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале."Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности", - сообщил Логвиненко.Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894661117.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_5d49a3ef9bc23973fccefa3edfc081b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
Экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за БПЛА
Все экстренные службы в Ростове-на-Дону перевели в режим готовности из-за дрона