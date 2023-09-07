https://ria.ru/20230907/borel-1894835666.html

Грузии еще много нужно сделать для статуса кандидата в ЕС, заявил Боррель

Грузии еще много нужно сделать для статуса кандидата в ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 07.09.2023

Грузии еще много нужно сделать для статуса кандидата в ЕС, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в четверг в Тбилиси с визитом, заявил, что Грузии предстоит еще "немало работы", чтобы получить статус... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:08

2023-09-07T19:08

2023-09-07T19:08

в мире

грузия

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в четверг в Тбилиси с визитом, заявил, что Грузии предстоит еще "немало работы", чтобы получить статус страны-кандидата в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года. "Двери ЕС открыты для Грузии, и ЕС сохраняет обязательство поддерживать Грузию на ее пути к членству в Евросоюзе... Но я хочу также сказать, что заявка в ЕС – это серьезное обязательство и для Грузии. Статус страны-кандидата в ЕС - это не право, его надо заслужить посредством серьезных реформ и соблюдения европейских ценностей. Откровенно говоря, предстоит еще немало работы", - сказал Боррель по прибытии в Тбилиси. Он пояснил, что Еврокомиссия определила 12 приоритетных направлений работы для получения Грузией статуса страны-кандидата, которые должны быть выполнены. Ожидается, что осенью в ЕС обсудят доклад по ситуации с выполнением рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса страны-кандидата, после чего будут определены дальнейшие шаги.

https://ria.ru/20230905/gruziya-1894383509.html

https://ria.ru/20230907/kallas-1894762174.html

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в мире, грузия, тбилиси, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия