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Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 07.09.2023 (обновлено: 17:04 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/blindazh-1894676089.html
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе - РИА Новости, 07.09.2023
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа дроном-камикадзе уничтожили блиндаж украинских войск в районе Берестового на Купянском... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:37
2023-09-07T17:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа дроном-камикадзе уничтожили блиндаж украинских войск в районе Берестового на Купянском направлении.Кадры операции оказались в распоряжении РИА Новости. На них показано, как выявляется замаскированный блиндаж противника, затем наносится удар.Как сообщил накануне РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение украинского блиндажа при помощи дрона-камикадзе
Военные 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа при помощи дрона-камикадзе уничтожили украинский блиндаж в районе населенного пункта Берестовое на купянском направлении
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе

Военнослужащие ЗВО уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа дроном-камикадзе уничтожили блиндаж украинских войск в районе Берестового на Купянском направлении.
Кадры операции оказались в распоряжении РИА Новости.
На них показано, как выявляется замаскированный блиндаж противника, затем наносится удар.
Как сообщил накануне РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны.
Уничтожение танка и позиций ВСУ с помощью дронов-камикадзе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе
16 августа, 10:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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