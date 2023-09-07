https://ria.ru/20230907/blindazh-1894676089.html
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе - РИА Новости, 07.09.2023
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа дроном-камикадзе уничтожили блиндаж украинских войск в районе Берестового на Купянском... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:37
2023-09-07T09:37
2023-09-07T17:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа дроном-камикадзе уничтожили блиндаж украинских войск в районе Берестового на Купянском направлении.Кадры операции оказались в распоряжении РИА Новости. На них показано, как выявляется замаскированный блиндаж противника, затем наносится удар.Как сообщил накануне РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны.
https://ria.ru/20230816/drony-1890351894.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение украинского блиндажа при помощи дрона-камикадзе
Военные 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа при помощи дрона-камикадзе уничтожили украинский блиндаж в районе населенного пункта Берестовое на купянском направлении
2023-09-07T09:37
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе
Военнослужащие ЗВО уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе