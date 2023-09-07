https://ria.ru/20230907/blindazh-1894676089.html

Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе

Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе - РИА Новости, 07.09.2023

Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа дроном-камикадзе уничтожили блиндаж украинских войск в районе Берестового на Купянском... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:37

2023-09-07T09:37

2023-09-07T17:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа дроном-камикадзе уничтожили блиндаж украинских войск в районе Берестового на Купянском направлении.Кадры операции оказались в распоряжении РИА Новости. На них показано, как выявляется замаскированный блиндаж противника, затем наносится удар.Как сообщил накануне РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны.

https://ria.ru/20230816/drony-1890351894.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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Уничтожение украинского блиндажа при помощи дрона-камикадзе Военные 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа при помощи дрона-камикадзе уничтожили украинский блиндаж в районе населенного пункта Берестовое на купянском направлении 2023-09-07T09:37 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины