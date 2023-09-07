https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894859712.html

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскому району Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:30

2023-09-07T22:30

2023-09-07T22:51

происшествия

брянская область

александр богомаз

выгоничский район

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскому району Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он. Как следует из сообщений Богомаза, с ночи четверга в Брянской области были сбиты шесть беспилотников, два из них возле железнодорожного вокзала Брянска, одним атаковано промышленное здание.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894857754.html

https://ria.ru/20230907/snaryady-1894856370.html

брянская область

выгоничский район

россия

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происшествия, брянская область, александр богомаз, выгоничский район, россия