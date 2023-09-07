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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
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22:30 07.09.2023 (обновлено: 22:51 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894859712.html
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскому району Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:30
2023-09-07T22:51
происшествия
брянская область
александр богомаз
выгоничский район
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскому району Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он. Как следует из сообщений Богомаза, с ночи четверга в Брянской области были сбиты шесть беспилотников, два из них возле железнодорожного вокзала Брянска, одним атаковано промышленное здание.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894857754.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, выгоничский район, россия
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Выгоничский район, Россия
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один БПЛА, пострадавших нет

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
ЗРК С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскому району Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«
"Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
Как следует из сообщений Богомаза, с ночи четверга в Брянской области были сбиты шесть беспилотников, два из них возле железнодорожного вокзала Брянска, одним атаковано промышленное здание.
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ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВыгоничский районРоссия
 
 
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