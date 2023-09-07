https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894669627.html

При падении беспилотника в Подмосковье выбиты окна в пяти квартирах

При падении беспилотника в Подмосковье выбиты окна в пяти квартирах - РИА Новости, 07.09.2023

При падении беспилотника в Подмосковье выбиты окна в пяти квартирах

В результате падения беспилотника в подмосковном Раменском выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля, сообщил глава городского округа Николай... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:46

2023-09-07T08:46

2023-09-07T08:56

происшествия

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В результате падения беспилотника в подмосковном Раменском выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля, сообщил глава городского округа Николай Ханин.По его словам, ранее утром в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома."На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по улице Лучистой, дома 7, 8, 9 — на предмет возможных повреждений. Пострадавших среди людей, к счастью, нет", - отметил Ханин.Также глава Раменского добавил, что региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым пройдет восстановление повреждений или выплата компенсации. Это коснётся как личного, так и общего имущества.

https://ria.ru/20230907/chs-1894668208.html

московская область (подмосковье)

раменское

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), раменское