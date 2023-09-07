https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894669627.html
При падении беспилотника в Подмосковье выбиты окна в пяти квартирах
При падении беспилотника в Подмосковье выбиты окна в пяти квартирах - РИА Новости, 07.09.2023
При падении беспилотника в Подмосковье выбиты окна в пяти квартирах
В результате падения беспилотника в подмосковном Раменском выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля, сообщил глава городского округа Николай... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:46
2023-09-07T08:46
2023-09-07T08:56
происшествия
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В результате падения беспилотника в подмосковном Раменском выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля, сообщил глава городского округа Николай Ханин.По его словам, ранее утром в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома."На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по улице Лучистой, дома 7, 8, 9 — на предмет возможных повреждений. Пострадавших среди людей, к счастью, нет", - отметил Ханин.Также глава Раменского добавил, что региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым пройдет восстановление повреждений или выплата компенсации. Это коснётся как личного, так и общего имущества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), раменское
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменское
При падении беспилотника в Подмосковье выбиты окна в пяти квартирах
При падении дрона в Раменском выбиты окна в 5 квартирах, повреждены 4 авто
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В результате падения беспилотника в подмосковном Раменском выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля, сообщил глава городского округа Николай Ханин.
По его словам, ранее утром в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома.
"На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по улице Лучистой, дома 7, 8, 9 — на предмет возможных повреждений. Пострадавших среди людей, к счастью, нет", - отметил Ханин.
Также глава Раменского добавил, что региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым пройдет восстановление повреждений или выплата компенсации. Это коснётся как личного, так и общего имущества.
В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС