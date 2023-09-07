https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894660851.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023

В Брянской области уничтожили беспилотник

Попытка атаки украинским беспилотником пресечена в Брянской области, дрон уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T05:45

2023-09-07T05:45

2023-09-07T05:52

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

брянский район

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Попытка атаки украинским беспилотником пресечена в Брянской области, дрон уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894661117.html

брянская область

брянский район

россия

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянский район, россия