https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894660851.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
В Брянской области уничтожили беспилотник
Попытка атаки украинским беспилотником пресечена в Брянской области, дрон уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:45
2023-09-07T05:45
2023-09-07T05:52
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Попытка атаки украинским беспилотником пресечена в Брянской области, дрон уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894661117.html
брянская область
брянский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_283:0:2059:1332_1920x0_80_0_0_f3e73db4060c1b60fc80011157a3fd90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, брянский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянский район, Россия
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянским районом беспилотник