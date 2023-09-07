https://ria.ru/20230907/artilleriya-1894660070.html
Опубликованы кадры нанесения ударов российской артиллерией по позициям ВСУ
Опубликованы кадры нанесения ударов российской артиллерией по позициям ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
Опубликованы кадры нанесения ударов российской артиллерией по позициям ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт, минометный расчет и артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:21
2023-09-07T05:21
2023-09-07T09:10
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россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт, минометный расчет и артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожили опорный пункт, минометный расчет, а также в ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийские установки западного производства", - сообщили в МО РФ. Как сообщает ведомство, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и уничтожать украинскую артиллерию и места хранения боеприпасов минимальным количеством выстрелов. "Основная задача расчета вовремя принять сигнал, как можно быстрее и точно навестись и отработать по назначенным целям. В основном мы работаем по контрбатарейной борьбе, уничтожаем артиллерийские установки противника", - рассказал командир орудия с позывным "Рыба". МО РФ уточнило, что в числе пораженных целей воинов-артиллеристов Центрального военного округа - артиллерийские системы западного производства, такие как гаубицы М777, 155-миллиметровые самоходные установки Krab и большое количество другого зарубежного вооружения.
https://ria.ru/20230907/aviatsiya-1894659522.html
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Уничтожение минометного расчета и артиллерии противника на Краснолиманском направлении
Артиллеристы "Отважных" уничтожили опорный пункт, минометный расчет и артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны и показали, как это было.
2023-09-07T05:21
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Опубликованы кадры нанесения ударов российской артиллерией по позициям ВСУ
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт, минометный расчет и артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожили опорный пункт, минометный расчет, а также в ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийские установки западного производства", - сообщили в МО РФ.
Как сообщает ведомство, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и уничтожать украинскую артиллерию и места хранения боеприпасов минимальным количеством выстрелов.
"Основная задача расчета вовремя принять сигнал, как можно быстрее и точно навестись и отработать по назначенным целям. В основном мы работаем по контрбатарейной борьбе, уничтожаем артиллерийские установки противника", - рассказал командир орудия с позывным "Рыба".
МО РФ уточнило, что в числе пораженных целей воинов-артиллеристов Центрального военного округа - артиллерийские системы западного производства, такие как гаубицы М777, 155-миллиметровые самоходные установки Krab и большое количество другого зарубежного вооружения.
Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях