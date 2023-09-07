https://ria.ru/20230907/artilleriya-1894660070.html

Опубликованы кадры нанесения ударов российской артиллерией по позициям ВСУ

Опубликованы кадры нанесения ударов российской артиллерией по позициям ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

Опубликованы кадры нанесения ударов российской артиллерией по позициям ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт, минометный расчет и артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T05:21

2023-09-07T05:21

2023-09-07T09:10

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт, минометный расчет и артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа уничтожили опорный пункт, минометный расчет, а также в ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийские установки западного производства", - сообщили в МО РФ. Как сообщает ведомство, артиллеристы работают в плотном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести корректировку огня в реальном времени и уничтожать украинскую артиллерию и места хранения боеприпасов минимальным количеством выстрелов. "Основная задача расчета вовремя принять сигнал, как можно быстрее и точно навестись и отработать по назначенным целям. В основном мы работаем по контрбатарейной борьбе, уничтожаем артиллерийские установки противника", - рассказал командир орудия с позывным "Рыба". МО РФ уточнило, что в числе пораженных целей воинов-артиллеристов Центрального военного округа - артиллерийские системы западного производства, такие как гаубицы М777, 155-миллиметровые самоходные установки Krab и большое количество другого зарубежного вооружения.

https://ria.ru/20230907/aviatsiya-1894659522.html

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Уничтожение минометного расчета и артиллерии противника на Краснолиманском направлении Артиллеристы "Отважных" уничтожили опорный пункт, минометный расчет и артиллерию противника в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны и показали, как это было. 2023-09-07T05:21 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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