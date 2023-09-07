https://ria.ru/20230907/agrovystavka-1894740493.html

В Оренбурге открылась агровыставка "Меновой двор"

В Оренбурге открылась агровыставка "Меновой двор" - РИА Новости, 07.09.2023

В Оренбурге открылась агровыставка "Меновой двор"

Укрепление торгово-экономических связей с Белоруссией в области сельхозпроизводства и других сферах является одним из приоритетов для Оренбургской области,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:52

2023-09-07T13:52

2023-09-07T13:52

оренбургская область

белоруссия

россия

оренбург

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Укрепление торгово-экономических связей с Белоруссией в области сельхозпроизводства и других сферах является одним из приоритетов для Оренбургской области, заявил губернатор региона Денис Паслер. Паслер принял участие в открытии в Оренбурге агропромышленной выставки "Меновой двор". Как сообщает пресс-служба регионального правительства, потенциал торгово-экономических отношений между Оренбуржьем и Белоруссией глава региона обсудил с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Речь шла о развитии взаимной торговли, организации совместных производств, а также о взаимодействии в гуманитарной сфере. "На долю Республики Беларусь приходится более 20% регионального внешнеторгового оборота. Считаю диверсификацию взаимной торговли наиболее приоритетным направлением развития и укрепления наших торгово-экономических связей", - приводит пресс-служба слова Паслера. В этом году посетителям агровыставки представлен широкий ассортимент сельхозтехники, оборудования и сырья для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, а также продукты питания. Участие в ней принимают более 130 компаний из 18 регионов России, Белоруссии, Киргизии и Турции. На полях выставки пройдет торгово-закупочная сессия для товаропроизводителей Оренбургской области с участием региональных и федеральных торговых сетей и ярмарка вакансий. В деловой программе агрофорума запланировано более 20 панельных дискуссий по вопросам господдержки сельхозпроизводителей, развития пищевой промышленности, экспорта продукции на приоритетные рынки, внедрения современных средств защиты растений, производства органической продукции, развития мясного скотоводства и ресторанного бизнеса, уточнили в пресс-службе. "Оренбуржье – это один из ведущих сельскохозяйственных регионов России. Мы реализуем высокотехнологичные инвестиционные проекты, используем энерго- и природосберегающие технологии. В регионе разрабатываются и внедряются меры господдержки агропромышленного комплекса. Выставка-ярмарка "Меновой двор" – ключевое отраслевое событие, где мы демонстрируем достижения и потенциал нашего АПК и региона в целом. Уверен, что на площадке состоится содержательный и полезный диалог профессионалов, который позволит укрепить связь науки и производства, ускорить внедрение и масштабирование лучших практик", - сказал глава региона на церемонии открытия выставки.

https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367058.html

https://ria.ru/20230518/eksport-1872602800.html

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россия

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, оренбург, денис паслер, оренбургская область