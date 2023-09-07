https://ria.ru/20230907/afrika-1894713400.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями - РИА Новости, 07.09.2023

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями

Белоруссия готова помочь Африке технологиями в борьбе с колониальным наследием, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с президентом... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:06

2023-09-07T12:06

2023-09-07T12:21

в мире

африка

белоруссия

экваториальная гвинея

александр лукашенко

теодоро обианг нгема мбасого

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg

МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Белоруссия готова помочь Африке технологиями в борьбе с колониальным наследием, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает Sputnik Беларусь. Глава Экваториальной Гвинеи находится в Минске с официальным визитом. "Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу. Мы технологичная страна. И готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу", - цитирует белорусского лидера агентство. "Когда у нас на севере говорят об Африке - это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html

https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894499955.html

африка

белоруссия

экваториальная гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, белоруссия, экваториальная гвинея, александр лукашенко, теодоро обианг нгема мбасого