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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями - РИА Новости, 07.09.2023
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12:06 07.09.2023 (обновлено: 12:21 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/afrika-1894713400.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями - РИА Новости, 07.09.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями
Белоруссия готова помочь Африке технологиями в борьбе с колониальным наследием, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с президентом... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:06
2023-09-07T12:21
в мире
африка
белоруссия
экваториальная гвинея
александр лукашенко
теодоро обианг нгема мбасого
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МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Белоруссия готова помочь Африке технологиями в борьбе с колониальным наследием, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает Sputnik Беларусь. Глава Экваториальной Гвинеи находится в Минске с официальным визитом. "Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу. Мы технологичная страна. И готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу", - цитирует белорусского лидера агентство. "Когда у нас на севере говорят об Африке - это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html
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в мире, африка, белоруссия, экваториальная гвинея, александр лукашенко, теодоро обианг нгема мбасого
В мире, Африка, Белоруссия, Экваториальная Гвинея, Александр Лукашенко, Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями

Лукашенко: Белоруссия готова помочь Африке в борьбе с колониальным наследием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Белоруссия готова помочь Африке технологиями в борьбе с колониальным наследием, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает Sputnik Беларусь.
Глава Экваториальной Гвинеи находится в Минске с официальным визитом.
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"Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу. Мы технологичная страна. И готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу", - цитирует белорусского лидера агентство.
"Когда у нас на севере говорят об Африке - это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения", - добавил Лукашенко.
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В миреАфрикаБелоруссияЭкваториальная ГвинеяАлександр ЛукашенкоТеодоро Обианг Нгема Мбасого
 
 
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