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Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 07.09.2023
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш
Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:28
2023-09-07T17:28
2023-09-07T17:41
в мире
бангладеш
аэс руппур
сергей лавров
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ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наш флагманский совместный проект строительства АЭС "Руппур" на территории Бангладеш... реализуется ритмично, в соответствии с графиком. В октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш.
https://ria.ru/20230905/paksh-1894293346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, аэс руппур, сергей лавров
В мире, Бангладеш, АЭС Руппур, Сергей Лавров
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш
Лавров: проект АЭС "Руппур" в Бангладеш идет в соответствии с графиком