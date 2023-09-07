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Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 07.09.2023
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17:28 07.09.2023 (обновлено: 17:41 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/aes-1894809220.html
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 07.09.2023
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш
Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:28
2023-09-07T17:41
в мире
бангладеш
аэс руппур
сергей лавров
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ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наш флагманский совместный проект строительства АЭС "Руппур" на территории Бангладеш... реализуется ритмично, в соответствии с графиком. В октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш.
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в мире, бангладеш, аэс руппур, сергей лавров
В мире, Бангладеш, АЭС Руппур, Сергей Лавров
Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш

Лавров: проект АЭС "Руппур" в Бангладеш идет в соответствии с графиком

© Фото : РосатомУстановка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Росатом
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш
Читать ria.ru в
ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наш флагманский совместный проект строительства АЭС "Руппур" на территории Бангладеш... реализуется ритмично, в соответствии с графиком. В октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш.
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В миреБангладешАЭС РуппурСергей Лавров
 
 
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