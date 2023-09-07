https://ria.ru/20230907/aes-1894809220.html

Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш

Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 07.09.2023

Лавров рассказал о ходе выполнения проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш

Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:28

2023-09-07T17:28

2023-09-07T17:41

в мире

бангладеш

аэс руппур

сергей лавров

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ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наш флагманский совместный проект строительства АЭС "Руппур" на территории Бангладеш... реализуется ритмично, в соответствии с графиком. В октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш.

https://ria.ru/20230905/paksh-1894293346.html

бангладеш

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, бангладеш, аэс руппур, сергей лавров