https://ria.ru/20230907/abaye-1894765562.html

Во Франции женщина подала жалобу на запрет абайи в школе

Во Франции женщина подала жалобу на запрет абайи в школе - РИА Новости, 07.09.2023

Во Франции женщина подала жалобу на запрет абайи в школе

Мать ученицы лицея во Франции подала жалобу в комиссариат полиции после того, как ее дочь, пришедшую в абайе, не допустили до занятий, сообщила радиостанция... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:07

2023-09-07T15:07

2023-09-07T15:17

в мире

франция

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ПАРИЖ, 7 сен – РИА Новости. Мать ученицы лицея во Франции подала жалобу в комиссариат полиции после того, как ее дочь, пришедшую в абайе, не допустили до занятий, сообщила радиостанция Europe 1. Девушку вызвали руководители образовательного учреждения, объяснив, что ношение абайи в школе теперь запрещено. После отказа девушки снять абайю, ее отправили домой. "Утверждая, что одежда ее дочери – это "кимоно, чтобы прикрыть руки", мать подала жалобу в комиссариат полиции Бобиньи. Однако прокуратура отказалась открывать дело", - сообщило СМИ. Отмечается, что в жалобе содержались обвинения в дискриминации. Ранее министр образования Франции Габриэль Атталь сообщил, что в первый день после летних каникул - и первый день запрета на ношение мусульманской одежды в школе - почти 300 учениц пришли в школу в абайе, 67 отказались ее снимать и были отправлены домой. В четверг Государственный совет Франции, высшая судебная инстанция по административным делам в стране, должен вынести решение по поводу запрета мусульманской одежды в школах. На прошлой неделе назначенный в июле министром образования Габриель Атталь заявил, что принял решение запретить ношение абайи и камиса (длинные одежды свободного кроя) во французских школах. Запрет начал действовать с начала учебного года. Министр сообщил, что ученики, пришедшие в школу в мусульманской одежде, не будут допущены до занятий, и с ними проведут разъяснительную беседу. Комментируя новый запрет, официальный спикер кабмина Франции Оливье Веран назвал ношение абайи и камиса в школе "политической атакой". В министерстве образования выразили обеспокоенность тем, что принятый еще в 2004 году закон, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, "несовместимых с принципом секуляризма в школах", не соблюдается.

https://ria.ru/20230829/oon-1892928886.html

https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция