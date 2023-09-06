https://ria.ru/20230906/zerno-1894493472.html

Патрушев заявил, что Россия собрала уже сто двенадцать миллионов тонн зерна

Патрушев заявил, что Россия собрала уже сто двенадцать миллионов тонн зерна - РИА Новости, 06.09.2023

Патрушев заявил, что Россия собрала уже сто двенадцать миллионов тонн зерна

Сбор зерновых в России на текущий момент составил уже 112 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:31

2023-09-06T12:31

2023-09-06T12:31

экономика

россия

дмитрий патрушев

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости/Прайм. Сбор зерновых в России на текущий момент составил уже 112 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "На сегодняшний день собрано уже 112 миллионов тонн", - сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам. По другим культурам сбор также ведется достаточно динамично, добавил он. "В целом по всем сельхозкультурам рассчитываем выйти на показатели, превышающие среднемноголетние значения", - сказал министр. Патрушев отметил, что также в активной фазе озимый сев: по планам, в 2023 году его площадь составит 20 миллионов гектаров. Президент Владимир Путин в понедельник заявил, что Россия в 2023 году может собрать порядка 130 миллионов тонн зерна, а экспортный потенциал ожидается на уровне 60 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230831/zerno-1893359824.html

https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, госдума рф