https://ria.ru/20230906/zelenskiy-1894452428.html
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины указывает на страх президента Владимира Зеленского потерять власть, пишет исследователь... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:44
2023-09-06T09:44
2023-09-06T09:44
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины указывает на страх президента Владимира Зеленского потерять власть, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS."Учитывая неудачи контрнаступления, Зеленский становится все более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти", — утверждает эксперт.По словам специалиста, отстранение Резникова свидетельствует о том, что в Киеве наметился раскол в отношении того, как должен продолжаться конфликт, и некоторые генералы внутри ВСУ считают, что боевые действия необходимо прекратить.Но, как подчеркивает обозреватель, Зеленский находится у власти именно благодаря конфликту, и терять ее он не хочет, поэтому глава киевского режима пойдет на все, чтобы сохранить ее, будь то устранение своих возможных политических оппонентов или принуждение студентов или пожилых людей служить в рядах ВСУ перед началом очередного контрнаступления."Проблема для Зеленского заключается в том, что диссидентство будет расти по мере того, как положение Украины будет становиться все более отчаянным, и он не может просто продолжать увольнять всех, кто может бросить вызов его власти", — подытожил аналитик.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.
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В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
infoBRICS: увольнение Резникова показало страх Зеленского лишиться власти