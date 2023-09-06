https://ria.ru/20230906/zelenskiy-1894452428.html

СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского

СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского

Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины указывает на страх президента Владимира Зеленского потерять власть, пишет исследователь... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:44

2023-09-06T09:44

2023-09-06T09:44

в мире

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киев

владимир зеленский

алексей резников

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины указывает на страх президента Владимира Зеленского потерять власть, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS."Учитывая неудачи контрнаступления, Зеленский становится все более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти", — утверждает эксперт.По словам специалиста, отстранение Резникова свидетельствует о том, что в Киеве наметился раскол в отношении того, как должен продолжаться конфликт, и некоторые генералы внутри ВСУ считают, что боевые действия необходимо прекратить.Но, как подчеркивает обозреватель, Зеленский находится у власти именно благодаря конфликту, и терять ее он не хочет, поэтому глава киевского режима пойдет на все, чтобы сохранить ее, будь то устранение своих возможных политических оппонентов или принуждение студентов или пожилых людей служить в рядах ВСУ перед началом очередного контрнаступления."Проблема для Зеленского заключается в том, что диссидентство будет расти по мере того, как положение Украины будет становиться все более отчаянным, и он не может просто продолжать увольнять всех, кто может бросить вызов его власти", — подытожил аналитик.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.

https://ria.ru/20230906/udar-1894443017.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей резников, вооруженные силы украины, верховная рада украины