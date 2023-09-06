https://ria.ru/20230906/zazhivlenie-1894608759.html

Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран

Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран - РИА Новости, 07.09.2023

Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран

Уникальную технологию заживления ран представит Бурятия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает фонд "Росконгресс" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-06T18:50

2023-09-06T18:50

2023-09-07T09:14

технологии

владивосток

дальневосточный федеральный университет

здоровье

здоровье - общество

вэф-2023

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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Уникальную технологию заживления ран представит Бурятия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает фонд "Росконгресс" в своем телеграм-канале."На ВЭФ-2023 презентуют уникальную технологию заживления ран. Аналогов ей в мире не существует. Речь идет о так называемой "искусственной коже"… Узнать больше о ноу-хау можно будет на выставке "Улица Дальнего Востока" в павильоне Бурятии", - говорится с сообщении фонда. Отмечается, что покрытие создано на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий. Использовать ее можно будет для местного лечения ожогов второй-третьей степеней, ранений, буллезного эпидермолиза и не только. "Заживление в таком случае проходит в 1,5-2 раза быстрее. При этом материал полностью рассасывается, долго хранится и недорог в производстве", - отметили в фонде. Ранее в министерстве экономики Бурятии сообщали, что реализацией данной разработки занимается компания Shene Skin. Восьмой Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230906/programma-1894512184.html

https://ria.ru/20230905/tekhnologii-1894257972.html

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технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, здоровье, здоровье - общество, вэф-2023