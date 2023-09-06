Рейтинг@Mail.ru
Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 06.09.2023 (обновлено: 09:14 07.09.2023)
https://ria.ru/20230906/zazhivlenie-1894608759.html
Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран
Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран - РИА Новости, 07.09.2023
Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран
Уникальную технологию заживления ран представит Бурятия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает фонд "Росконгресс" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-06T18:50
2023-09-07T09:14
технологии
владивосток
дальневосточный федеральный университет
здоровье
здоровье - общество
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893134376_0:299:3071:2026_1920x0_80_0_0_8ff4c297d6cc65498dcfeb3e292b9ec1.jpg
УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Уникальную технологию заживления ран представит Бурятия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает фонд "Росконгресс" в своем телеграм-канале."На ВЭФ-2023 презентуют уникальную технологию заживления ран. Аналогов ей в мире не существует. Речь идет о так называемой "искусственной коже"… Узнать больше о ноу-хау можно будет на выставке "Улица Дальнего Востока" в павильоне Бурятии", - говорится с сообщении фонда. Отмечается, что покрытие создано на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий. Использовать ее можно будет для местного лечения ожогов второй-третьей степеней, ранений, буллезного эпидермолиза и не только. "Заживление в таком случае проходит в 1,5-2 раза быстрее. При этом материал полностью рассасывается, долго хранится и недорог в производстве", - отметили в фонде. Ранее в министерстве экономики Бурятии сообщали, что реализацией данной разработки занимается компания Shene Skin. Восьмой Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230906/programma-1894512184.html
https://ria.ru/20230905/tekhnologii-1894257972.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893134376_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_be8f84b558f3d8d99c327b0240818865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, здоровье, здоровье - общество, вэф-2023
Технологии, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье, Здоровье - Общество, ВЭФ-2023
Бурятия представит на ВЭФ уникальную технологию заживления ран

Росконгресс: на ВЭФ-2023 представят уникальную технологию заживления ран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме
На Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
На Восточном экономическом форуме . Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Уникальную технологию заживления ран представит Бурятия на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает фонд "Росконгресс" в своем телеграм-канале.
"На ВЭФ-2023 презентуют уникальную технологию заживления ран. Аналогов ей в мире не существует. Речь идет о так называемой "искусственной коже"… Узнать больше о ноу-хау можно будет на выставке "Улица Дальнего Востока" в павильоне Бурятии", - говорится с сообщении фонда.
Стенд Территория инноваций - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Территория инноваций" проведет деловую программу на ВЭФ
Вчера, 13:49
Отмечается, что покрытие создано на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных клеточных технологий. Использовать ее можно будет для местного лечения ожогов второй-третьей степеней, ранений, буллезного эпидермолиза и не только.
"Заживление в таком случае проходит в 1,5-2 раза быстрее. При этом материал полностью рассасывается, долго хранится и недорог в производстве", - отметили в фонде.
Ранее в министерстве экономики Бурятии сообщали, что реализацией данной разработки занимается компания Shene Skin.
Восьмой Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Участники детского тематического рейса на Северный полюс фотографируют один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ
5 сентября, 12:24
 
ТехнологииВладивостокДальневосточный федеральный университетЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала