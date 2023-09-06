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ВТБ открыл прием заявок на конкурс "Именные гранты" для студентов - РИА Новости, 06.09.2023
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16:53 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/zayavki-1894575765.html
ВТБ открыл прием заявок на конкурс "Именные гранты" для студентов
ВТБ открыл прием заявок на конкурс "Именные гранты" для студентов - РИА Новости, 06.09.2023
ВТБ открыл прием заявок на конкурс "Именные гранты" для студентов
ВТБ открыл прием заявок на четвертый ежегодный конкурс "Именные гранты", направленный на поддержку талантливых студентов российских вузов, сообщает банк. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:53
2023-09-06T16:53
втб
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВТБ открыл прием заявок на четвертый ежегодный конкурс "Именные гранты", направленный на поддержку талантливых студентов российских вузов, сообщает банк. Конкурс стартует 24 октября и продлится несколько недель в формате образовательного онлайн-курса. Заявки принимаются до 9 октября включительно. Принять участие в программе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2024-2025 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 32 вузов России. По итогам обучения топ-20 участников получат гранты в размере 200 тысяч рублей на профессиональное развитие. Все выпускники программы получат сертификаты о прохождении курса. Онлайн-курс включает 10 мастер-классов по трем тематическим блокам: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры. Эксперты расскажут о поиске инновационных решений в бизнесе, ведении переговоров, методологии управления проектами, дизайн-мышлении. Слушатели получат навыки, необходимые для достижения карьерных целей. Для победы в конкурсе участникам необходимо пройти онлайн-курс и заработать наибольшее количество баллов, выполняя домашние задания по пройденным темам. "Конкурс "Именные гранты" позволяет банку ВТБ поддерживать талантливых студентов России. В этом году конкурс будет проводиться уже в четвертый раз, и популярность проекта заметно растет: в 2022 году мы получили более 8 тысяч заявок на участие, что почти на 40% больше, чем в 2021.. Мы убеждены, что знания, полученные на конкурсе в новом сезоне проекта, помогут участникам реализовать свой потенциал и сделать уверенный шаг на пути к успешной карьере", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента банка ВТБ Глеба Ермакова.
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика

ВТБ открыл прием заявок на конкурс "Именные гранты" для студентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ВТБ открыл прием заявок на четвертый ежегодный конкурс "Именные гранты", направленный на поддержку талантливых студентов российских вузов, сообщает банк.
Конкурс стартует 24 октября и продлится несколько недель в формате образовательного онлайн-курса. Заявки принимаются до 9 октября включительно.
Принять участие в программе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2024-2025 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 32 вузов России. По итогам обучения топ-20 участников получат гранты в размере 200 тысяч рублей на профессиональное развитие. Все выпускники программы получат сертификаты о прохождении курса.
Онлайн-курс включает 10 мастер-классов по трем тематическим блокам: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры. Эксперты расскажут о поиске инновационных решений в бизнесе, ведении переговоров, методологии управления проектами, дизайн-мышлении. Слушатели получат навыки, необходимые для достижения карьерных целей.
Для победы в конкурсе участникам необходимо пройти онлайн-курс и заработать наибольшее количество баллов, выполняя домашние задания по пройденным темам.
"Конкурс "Именные гранты" позволяет банку ВТБ поддерживать талантливых студентов России. В этом году конкурс будет проводиться уже в четвертый раз, и популярность проекта заметно растет: в 2022 году мы получили более 8 тысяч заявок на участие, что почти на 40% больше, чем в 2021.. Мы убеждены, что знания, полученные на конкурсе в новом сезоне проекта, помогут участникам реализовать свой потенциал и сделать уверенный шаг на пути к успешной карьере", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента банка ВТБ Глеба Ермакова.
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