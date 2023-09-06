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"Лечившего" пациентов физраствором врача нижегородской онкологии задержали - РИА Новости, 06.09.2023
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16:21 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/zavotdeleniya-1894565372.html
"Лечившего" пациентов физраствором врача нижегородской онкологии задержали
"Лечившего" пациентов физраствором врача нижегородской онкологии задержали - РИА Новости, 06.09.2023
"Лечившего" пациентов физраствором врача нижегородской онкологии задержали
Заведующий отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, задержанный за то, что велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:21
2023-09-06T16:21
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
семеновский район
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Заведующий отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, задержанный за то, что велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств, арестован, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы Семеновского района с ноября 2022 по июль 2023 года дал указания среднему медицинскому персоналу возглавляемого им отделения на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке с добавлением физраствора. С какой целью завотделением онкологии давал такие указания, не уточняется. "Шестого сентября судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
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россия
нижегородская область
семеновский район
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, семеновский район, здоровье - общество
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область, Семеновский район, Здоровье - Общество
"Лечившего" пациентов физраствором врача нижегородской онкологии задержали

"Лечившего" больных физраствором завотделения нижегородской онкологии задержали

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Заведующий отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, задержанный за то, что велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств, арестован, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы Семеновского района с ноября 2022 по июль 2023 года дал указания среднему медицинскому персоналу возглавляемого им отделения на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке с добавлением физраствора. С какой целью завотделением онкологии давал такие указания, не уточняется.
«
"Шестого сентября судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьСеменовский районЗдоровье - Общество
 
 
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