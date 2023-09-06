https://ria.ru/20230906/zavod-1894475912.html

В Приамурье поддержат инновационный газобетонный завод

В Приамурье поддержат инновационный газобетонный завод - РИА Новости, 06.09.2023

В Приамурье поддержат инновационный газобетонный завод

Губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал поддерживать инновационное производство Благовещенского газобетонного завода, который поставляет свою продукцию на... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:30

2023-09-06T11:30

2023-09-06T11:30

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал поддерживать инновационное производство Благовещенского газобетонного завода, который поставляет свою продукцию на космодром "Восточный" и газовые предприятия в Амурской области, сообщает правительство региона. Предприятие работает с 2021 года и занимается производством автоклавных газобетонных блоков для строительства. Губернатор посетил завод, где ему показали основной цех и лабораторию. "Последние годы мы показываем рекордные объемы в строительстве - это и промышленное, связанное с крупными стройками, и жилищное. Завод для нас очень важен тем, что это инновационное производство. Газобетон значительно легче, чем классические материалы – кирпич и бетон, он обладает хорошими теплосберегающими свойствами. Видим, что этот материал активно применяется в жилищном строительстве, в том числе в сельских территориях. Обязательно будем поддерживать такое современное и востребованное производство", - сказал Орлов. Мощность завода - 120 тысяч кубометров в год. Предприятие полностью обеспечено инфраструктурой – есть своя котельная, подъездные пути, водоснабжение и водоотведение. На заводе трудятся 170 человек. Отличительные характеристики продукции предприятия от других пористых бетонов - это низкая теплопроводность, прочность, отличные пожаротехнические характеристики, морозостойкость, высокая звукоизоляция. "Вес и теплопроводность у газобетонных блоков примерно такие же, как у дерева, но при этом прочность как у кирпича. Поэтому это идеальный вариант для строительства домов. Покупают нашу продукцию около 50 потребителей. Мы возим газобетонные блоки на космодром и на газовые предприятия в Свободненском районе, также поставляем в Хабаровск", - рассказал генеральный директор газобетонного завода Евгений Монахов. Для производства газобетонных блоков на заводе сначала готовится специальная смесь, которая после заливается в форму. Далее эту форму отправляют в оборудованное помещение, где при высокой температуре смесь "созревает" - расширяется и становится прочной. Полученный массив режут на блоки, они могут быть разного размера в зависимости от заказа.

https://ria.ru/20230904/priamure-1894090321.html

https://ria.ru/20230829/priamure-1892836478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий орлов (губернатор)