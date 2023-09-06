https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894607117.html

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине - РИА Новости, 06.09.2023

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине

Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву, сообщил первый заместитель постпреда России при организации... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:42

2023-09-06T18:42

2023-09-06T19:13

специальная военная операция на украине

россия

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дмитрий полянский

совет безопасности оон

в мире

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ООН, 6 сен — РИА Новости. Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее", — написал дипломат.По его словам, Россия постарается подобрать достойного докладчика по этой теме."Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов, начинает уже нервировать наших оппонентов — вчера у них наблюдался нервный срыв на эту тему в ходе заседания по рабочим методам Совбеза", — добавил Полянский.Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html

https://ria.ru/20230829/paket-1893026138.html

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