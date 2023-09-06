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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 06.09.2023 (обновлено: 19:13 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894607117.html
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву, сообщил первый заместитель постпреда России при организации... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:42
2023-09-06T19:13
специальная военная операция на украине
россия
оон
киев
украина
дмитрий полянский
совет безопасности оон
в мире
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ООН, 6 сен — РИА Новости. Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее", — написал дипломат.По его словам, Россия постарается подобрать достойного докладчика по этой теме."Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов, начинает уже нервировать наших оппонентов — вчера у них наблюдался нервный срыв на эту тему в ходе заседания по рабочим методам Совбеза", — добавил Полянский.Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Киев, Украина, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, В мире, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине

РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия ВСУ на 12 сентября

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 6 сен — РИА Новости. Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«
"Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее", — написал дипломат.
По его словам, Россия постарается подобрать достойного докладчика по этой теме.
"Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов, начинает уже нервировать наших оппонентов — вчера у них наблюдался нервный срыв на эту тему в ходе заседания по рабочим методам Совбеза", — добавил Полянский.
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Германия замедлила поставки обещанного Украине оружия, пишут СМИ
4 августа, 15:53
Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.

Недавно ВСУ получили кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.

Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Новый пакет помощи Киеву не включает кассетные боеприпасы, заявил Пентагон
29 августа, 22:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНКиевУкраинаДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНВ миреМоскваСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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