Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия ВСУ на 12 сентября
Заседание СБ ООН. Архивное фото
ООН, 6 сен — РИА Новости. Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
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"Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее", — написал дипломат.
По его словам, Россия постарается подобрать достойного докладчика по этой теме.
"Тот факт, что не переводятся желающие выступить на эту тему из числа западных экспертов/журналистов, начинает уже нервировать наших оппонентов — вчера у них наблюдался нервный срыв на эту тему в ходе заседания по рабочим методам Совбеза", — добавил Полянский.
Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.
Недавно ВСУ получили кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.