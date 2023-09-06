https://ria.ru/20230906/zaporozhe-1894598517.html

Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области

Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области - РИА Новости, 06.09.2023

Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области

В Запорожской области 8 сентября объявлено нерабочим днем, чтобы жители могли проголосовать на выборах, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:03

2023-09-06T18:03

2023-09-06T18:14

запорожская область

единый день голосования в россии — 2023

политика

евгений балицкий

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Запорожской области 8 сентября объявлено нерабочим днем, чтобы жители могли проголосовать на выборах, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."С целью реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, подписал указ, которым день 8 сентября 2023 года – первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований – объявляется нерабочим праздничным", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20230905/yavka-1894403784.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, политика, евгений балицкий