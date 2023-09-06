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Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области - РИА Новости, 06.09.2023
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18:03 06.09.2023 (обновлено: 18:14 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/zaporozhe-1894598517.html
Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области
Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области - РИА Новости, 06.09.2023
Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области
В Запорожской области 8 сентября объявлено нерабочим днем, чтобы жители могли проголосовать на выборах, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:03
2023-09-06T18:14
запорожская область
единый день голосования в россии — 2023
политика
евгений балицкий
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Запорожской области 8 сентября объявлено нерабочим днем, чтобы жители могли проголосовать на выборах, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале."С целью реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, подписал указ, которым день 8 сентября 2023 года – первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований – объявляется нерабочим праздничным", - написал Балицкий.
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запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, политика, евгений балицкий
Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023, Политика, Евгений Балицкий
Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днем в Запорожской области

Балицкий объявил 8 сентября выходным в регионе для удобства голосования

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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Запорожской области 8 сентября объявлено нерабочим днем, чтобы жители могли проголосовать на выборах, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"С целью реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, подписал указ, которым день 8 сентября 2023 года – первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований – объявляется нерабочим праздничным", - написал Балицкий.
Избиратель во время досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Явка на выборах в Запорожской области за шесть дней составила 24,5 процента
5 сентября, 20:19
 
Запорожская областьЕдиный день голосования в России — 2023ПолитикаЕвгений Балицкий
 
 
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