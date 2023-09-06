https://ria.ru/20230906/zaporozhe-1894463977.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:44
2023-09-06T10:44
2023-09-06T10:44
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
украина
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении. С 7.54 (совпадает с мск) на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв