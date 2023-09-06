https://ria.ru/20230906/zaporozhe-1894463977.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 06.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:44

2023-09-06T10:44

2023-09-06T10:44

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

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украина

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении. С 7.54 (совпадает с мск) на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр