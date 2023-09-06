https://ria.ru/20230906/zakonoproekt-1894616027.html

В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества

В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества - РИА Новости, 06.09.2023

В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества

В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается повысить размер штрафа за умышленную порчу чужого имущества, не повлекшую значительного ущерба,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:17

2023-09-06T19:17

2023-09-06T19:17

общество

россия

иван абрамов

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается повысить размер штрафа за умышленную порчу чужого имущества, не повлекшую значительного ущерба, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Согласно документу, размер штрафа предлагается установить от 500 до 5 тысяч рублей. В действующей редакции КоАП (статья 7.17) предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей. Кроме того, предлагается ввести наказание в виде обязательных работ за данное деяние на срок до 100 часов. Проектом также предлагается установить наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов за мелкое хулиганство. Автором инициативы выступил сенатор Иван Абрамов.

https://ria.ru/20230905/vremya-1894237222.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, иван абрамов, госдума рф