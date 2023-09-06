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В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества
В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества - РИА Новости, 06.09.2023
В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается повысить размер штрафа за умышленную порчу чужого имущества, не повлекшую значительного ущерба,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:17
2023-09-06T19:17
2023-09-06T19:17
общество
россия
иван абрамов
госдума рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается повысить размер штрафа за умышленную порчу чужого имущества, не повлекшую значительного ущерба, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Согласно документу, размер штрафа предлагается установить от 500 до 5 тысяч рублей. В действующей редакции КоАП (статья 7.17) предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей. Кроме того, предлагается ввести наказание в виде обязательных работ за данное деяние на срок до 100 часов. Проектом также предлагается установить наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов за мелкое хулиганство. Автором инициативы выступил сенатор Иван Абрамов.
https://ria.ru/20230905/vremya-1894237222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, иван абрамов, госдума рф
Общество, Россия, Иван Абрамов, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества
В Госдуму внесли проект о повышении штрафа за умышленную порчу чужого имущества