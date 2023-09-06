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Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте - РИА Новости, 06.09.2023
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08:57 06.09.2023 (обновлено: 10:39 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/zakharova-1894440867.html
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте - РИА Новости, 06.09.2023
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте
Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до соседней страны дошла ее... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:57
2023-09-06T10:39
политика
мария захарова
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до соседней страны дошла ее роль в глобальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. &quot;Вот! Дошло, наконец, и до &quot;избранных&quot;. Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами. Дошло ли до &quot;избранных&quot;, что они инструмент? Думаю, да&quot;, — написала она.По мнению Захаровой, именно из-за осознания реальности представитель киевских властей устроил "такую истерику".Накануне секретарь Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, а конфликт между Россией и Украиной — не "выяснение отношений" между двумя странами, так как "все намного сложнее".
https://ria.ru/20230906/shag-1894431439.html
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политика, мария захарова, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина
Политика, Мария Захарова, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте

Захарова: до Украины дошло, что она инструмент политики Запада

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до соседней страны дошла ее роль в глобальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Вот! Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами. Дошло ли до "избранных", что они инструмент? Думаю, да", — написала она.

По мнению Захаровой, именно из-за осознания реальности представитель киевских властей устроил "такую истерику".
Накануне секретарь Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, а конфликт между Россией и Украиной — не "выяснение отношений" между двумя странами, так как "все намного сложнее".
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ПолитикаМария ЗахароваАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраина
 
 
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