https://ria.ru/20230906/zakharova-1894440867.html
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте - РИА Новости, 06.09.2023
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте
Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до соседней страны дошла ее... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:57
2023-09-06T08:57
2023-09-06T10:39
политика
мария захарова
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до соседней страны дошла ее роль в глобальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вот! Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами. Дошло ли до "избранных", что они инструмент? Думаю, да", — написала она.По мнению Захаровой, именно из-за осознания реальности представитель киевских властей устроил "такую истерику".Накануне секретарь Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, а конфликт между Россией и Украиной — не "выяснение отношений" между двумя странами, так как "все намного сложнее".
https://ria.ru/20230906/shag-1894431439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мария захарова, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина
Политика, Мария Захарова, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина
Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте
Захарова: до Украины дошло, что она инструмент политики Запада