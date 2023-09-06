https://ria.ru/20230906/zakharova-1894440867.html

Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте

Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте - РИА Новости, 06.09.2023

Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте

Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до соседней страны дошла ее... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:57

2023-09-06T08:57

2023-09-06T10:39

политика

мария захарова

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до соседней страны дошла ее роль в глобальной политике Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вот! Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами. Дошло ли до "избранных", что они инструмент? Думаю, да", — написала она.По мнению Захаровой, именно из-за осознания реальности представитель киевских властей устроил "такую истерику".Накануне секретарь Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, а конфликт между Россией и Украиной — не "выяснение отношений" между двумя странами, так как "все намного сложнее".

https://ria.ru/20230906/shag-1894431439.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, мария захарова, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина