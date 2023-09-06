https://ria.ru/20230906/zabastovka-1894605584.html

Сотрудники университетов Британии выйдут на новые забастовки в сентябре

Сотрудники университетов Британии выйдут на новые забастовки в сентябре - РИА Новости, 06.09.2023

Сотрудники университетов Британии выйдут на новые забастовки в сентябре

Сотрудники из 140 университетов Великобритании выйдут на новые забастовки в конце сентября, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:36

2023-09-06T18:36

2023-09-06T18:36

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники из 140 университетов Великобритании выйдут на новые забастовки в конце сентября, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране, сообщил в среду профсоюз университетов и колледжей (UCU). "Сотрудники 140 университетов по всей Великобритании будут пять дней выходить на забастовки позднее в этом месяце в рамках продолжающегося спора по поводу заработной платы и условий труда", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте профсоюза. В подавляющем большинстве учебных заведений манифестации будут проходить пять дней подряд - с 25 по 29 сентября, а сотрудники четырех шотландских университетов выйдут на пикеты в другие дни. Точные даты не указаны, однако UCU отмечает, что они будут совпадать с акциями других местных профсоюзов. Согласно анализу UCU, университеты получили в прошлом году рекордную прибыль на фоне самого низкого числа работников. При этом работодатели навязали сотрудникам повышение зарплаты всего на 5%, несмотря на то что большинство членов профсоюза отклонили это предложение, также поясняется в пресс-релизе. Профсоюз намерен открыть голосование по вопросу очередного продления мандата на проведение забастовок, что позволит сотрудникам британских университетов продолжать выходить на пикеты до конца этого года и в 2024 году. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230515/protest-1871998879.html

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