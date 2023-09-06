https://ria.ru/20230906/zabastovka-1894605584.html
Сотрудники университетов Британии выйдут на новые забастовки в сентябре
Сотрудники университетов Британии выйдут на новые забастовки в сентябре - РИА Новости, 06.09.2023
Сотрудники университетов Британии выйдут на новые забастовки в сентябре
Сотрудники из 140 университетов Великобритании выйдут на новые забастовки в конце сентября, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:36
2023-09-06T18:36
2023-09-06T18:36
в мире
великобритания
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838135794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1a95f6ff4f5f33a609d9e15d7671da8.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники из 140 университетов Великобритании выйдут на новые забастовки в конце сентября, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране, сообщил в среду профсоюз университетов и колледжей (UCU). "Сотрудники 140 университетов по всей Великобритании будут пять дней выходить на забастовки позднее в этом месяце в рамках продолжающегося спора по поводу заработной платы и условий труда", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте профсоюза. В подавляющем большинстве учебных заведений манифестации будут проходить пять дней подряд - с 25 по 29 сентября, а сотрудники четырех шотландских университетов выйдут на пикеты в другие дни. Точные даты не указаны, однако UCU отмечает, что они будут совпадать с акциями других местных профсоюзов. Согласно анализу UCU, университеты получили в прошлом году рекордную прибыль на фоне самого низкого числа работников. При этом работодатели навязали сотрудникам повышение зарплаты всего на 5%, несмотря на то что большинство членов профсоюза отклонили это предложение, также поясняется в пресс-релизе. Профсоюз намерен открыть голосование по вопросу очередного продления мандата на проведение забастовок, что позволит сотрудникам британских университетов продолжать выходить на пикеты до конца этого года и в 2024 году. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20230515/protest-1871998879.html
https://ria.ru/20230904/protest-1894197898.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838135794_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939875ae9a754c5ecca646b385129004.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, украина
В мире, Великобритания, Россия, Украина
Сотрудники университетов Британии выйдут на новые забастовки в сентябре
UCU: сотрудники 140 университетов Великобритании выйдут на забастовки в сентябре
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Сотрудники из 140 университетов Великобритании выйдут на новые забастовки в конце сентября, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране, сообщил в среду профсоюз университетов и колледжей (UCU
).
"Сотрудники 140 университетов по всей Великобритании будут пять дней выходить на забастовки позднее в этом месяце в рамках продолжающегося спора по поводу заработной платы и условий труда", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте профсоюза.
Протестующие дважды прервали речь главы МВД Британии во время конференции
В подавляющем большинстве учебных заведений манифестации будут проходить пять дней подряд - с 25 по 29 сентября, а сотрудники четырех шотландских университетов выйдут на пикеты в другие дни. Точные даты не указаны, однако UCU отмечает, что они будут совпадать с акциями других местных профсоюзов.
Согласно анализу UCU, университеты получили в прошлом году рекордную прибыль на фоне самого низкого числа работников. При этом работодатели навязали сотрудникам повышение зарплаты всего на 5%, несмотря на то что большинство членов профсоюза отклонили это предложение, также поясняется в пресс-релизе.
Профсоюз намерен открыть голосование по вопросу очередного продления мандата на проведение забастовок, что позволит сотрудникам британских университетов продолжать выходить на пикеты до конца этого года и в 2024 году.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В Южной Корее около 120 тысяч учителей вышли на массовые протесты