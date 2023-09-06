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Бесплатный Wi-Fi появился в отделениях ПСБ в новых регионах РФ - РИА Новости, 06.09.2023
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13:39 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/wi-fi-1894511692.html
Бесплатный Wi-Fi появился в отделениях ПСБ в новых регионах РФ
Бесплатный Wi-Fi появился в отделениях ПСБ в новых регионах РФ - РИА Новости, 06.09.2023
Бесплатный Wi-Fi появился в отделениях ПСБ в новых регионах РФ
Более 400 офисов ПСБ в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей оснастили бесплатным Wi-Fi, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:39
2023-09-06T13:39
псб (банк псб)
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 400 офисов ПСБ в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей оснастили бесплатным Wi-Fi, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Вместе с активным развитием сети отделений ПСБ ведет системную работу по повышению доступа населения новых регионов России к современным цифровым сервисам. В кратчайшие сроки мы создали необходимую инфраструктуру для предоставления клиентам скоростного беспроводного доступа к сети интернет - удобный доступ к информационным ресурсам, использование цифровых каналов и онлайн-сервисов банка позволит жителям новых регионов экономить время и еще более комфортно пользоваться необходимыми банковскими инструментами", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая. В пресс-службе отметили, что ПСБ развернул инфраструктуру Wi-Fi с учетом всех необходимых требований к безопасности, а высокая скорость передачи данных обеспечивается даже при одновременном использовании сети большим количеством пользователей. Технологическими партнерами проекта выступили интернет-провайдеры ООО "Молния" (СТК-Телеком) и ООО "АРТА" (Луганет).
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Бесплатный Wi-Fi появился в отделениях ПСБ в новых регионах РФ

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЗдание Промсвязьбанка в Луганске
Здание Промсвязьбанка в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Здание Промсвязьбанка в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 400 офисов ПСБ в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей оснастили бесплатным Wi-Fi, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Вместе с активным развитием сети отделений ПСБ ведет системную работу по повышению доступа населения новых регионов России к современным цифровым сервисам. В кратчайшие сроки мы создали необходимую инфраструктуру для предоставления клиентам скоростного беспроводного доступа к сети интернет - удобный доступ к информационным ресурсам, использование цифровых каналов и онлайн-сервисов банка позволит жителям новых регионов экономить время и еще более комфортно пользоваться необходимыми банковскими инструментами", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая.
В пресс-службе отметили, что ПСБ развернул инфраструктуру Wi-Fi с учетом всех необходимых требований к безопасности, а высокая скорость передачи данных обеспечивается даже при одновременном использовании сети большим количеством пользователей. Технологическими партнерами проекта выступили интернет-провайдеры ООО "Молния" (СТК-Телеком) и ООО "АРТА" (Луганет).
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ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаНовости компаний - Экономика
 
 
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