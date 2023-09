https://ria.ru/20230906/vystavka-1894489480.html

Сыры, травы Алтая и икру для космонавта покажут на World Food Istanbul 2023

Сыры, травы Алтая и икру для космонавта покажут на World Food Istanbul 2023 - РИА Новости, 06.09.2023

Сыры, травы Алтая и икру для космонавта покажут на World Food Istanbul 2023

Международная выставка продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2023 открылась 6 сентября в Стамбуле, на ней представлена российская национальная... РИА Новости, 06.09.2023

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Международная выставка продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2023 открылась 6 сентября в Стамбуле, на ней представлена российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ)."Всего под брендом Made in Russia свою продукцию показывают 30 российских производителей мясной, молочной, масложировой, икорной и готовой продукции, а также напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, моющих и чистящих средств", - сообщает центр.Экспозиция Made in Russia стала одной из самых крупных национальных экспозиций на выставке в этом году. Она занимает более 600 квадратных метров в павильонах 1А, 1, 7 в Tuyap Fair Convention and Congress Center.На стенде Made in Russia представлены натуральные сыры, изготовленные из высококачественного молока с добавлением только натуральных компонентов, разнообразные пищевые ингредиенты, в том числе адыгейская соль, технология производства которой построена на впитывании в кристаллы соли полезных свойств чеснока, приправ и специй.Демонстрируют свою продукцию и производители картофельных хлопьев, которые производятся из высококачественного очищенного картофеля посредством сушки, термической обработки и соединения с различными добавками.Посетители также смогут оценить натуральные средства для здоровья, изготовленные из экологически чистого сырья, выращенного в уникальном климате Алтая и Восточной Сибири — травяные сборы, вкусовые чаи, сухие концентраты напитков и не только.Также на выставке присутствуют российские производители растительных белков (тыквенный, подсолнечный, конопляный, кедровый и другие), которые производятся по уникальной запатентованной технологии.Особое место в рамках российской национальной экспозиции занимает символ русской кухни, "черное золото" России — икорная продукция. Икру на стенде Made in Russia представит одно из старейших рыбных хозяйств России. Компания производит икру в экологически чистом регионе. Это позволяет рыбе расти и нереститься в идеальных условиях, что напрямую отражается на качестве итогового продукта. Деликатес российского производителя включен даже в рацион космонавтов, работающих на МКС.Российский экспортный центр организует для участников национальной экспозиции более 100 деловых встреч с турецкими партнерами в формате b2b.Для участия в деловых переговорах с российскими компаниями необходимо заполнить форму обратной связи на сайте выставки, предварительно ознакомившись с информацией в электронном каталоге продукции, и назначить встречу.Одним из ключевых мероприятий деловой программы World Food Istanbul 2023 станет панельная дискуссия "Новые рынки и стратегии роста экспорта продуктов питания" (New Markets and Growth Strategies in Food Exports), в которой о перспективах торгового сотрудничества России и Турции, о развитии экспорта продукции АПК под брендом "Сделано в России" в Турцию расскажет руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори.Выставка World Food Istanbul 2023 продлится до 9 сентября.

