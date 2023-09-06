https://ria.ru/20230906/vyplaty-1894567004.html

Около 300 млн рублей выделили на уход за тяжелобольными в Подмосковье

Около 300 млн рублей выделили на уход за тяжелобольными в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2023

Около 300 млн рублей выделили на уход за тяжелобольными в Подмосковье

Порядка 300 миллионов рублей выплатили жителям Московской области на уход за тяжелобольными, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:26

2023-09-06T16:26

2023-09-06T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811090312_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_cfe9a7297cf1dfba4ec4c23aa5a6886e.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 300 миллионов рублей выплатили жителям Московской области на уход за тяжелобольными, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В этом году ежемесячную выплату по уходу за инвалидом оформили свыше 1700 жителей Подмосковья. Такую меру поддержки получают люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что подобный уход требует постоянного присутствия. Обычно ухаживающий за инвалидом не может посещать работу, в такой ситуации предусмотрена ежемесячная выплата в размере 27 тысяч рублей. По информации пресс-службы, данную выплату могут получить жители Подмосковья в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом первой или второй группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. "На сегодняшний день общая сумма выплат составила 294 миллиона рублей. А всего на этот год в бюджете предусмотрено на данную меру поддержки почти 400 миллионов рублей", - уточнила Болатаева. Как отметили в пресс-службе, в рамках нового проекта долговременного ухода существует возможность бесплатного обучения по уходу за близкими и официального трудоустройства в областной социальный центр. И как следствие – получение зарплаты и стажа, помогая родному человеку.

https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), социальные выплаты