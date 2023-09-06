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Около 300 млн рублей выделили на уход за тяжелобольными в Подмосковье
Около 300 млн рублей выделили на уход за тяжелобольными в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2023
Около 300 млн рублей выделили на уход за тяжелобольными в Подмосковье
Порядка 300 миллионов рублей выплатили жителям Московской области на уход за тяжелобольными, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:26
2023-09-06T16:26
2023-09-06T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 300 миллионов рублей выплатили жителям Московской области на уход за тяжелобольными, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В этом году ежемесячную выплату по уходу за инвалидом оформили свыше 1700 жителей Подмосковья. Такую меру поддержки получают люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что подобный уход требует постоянного присутствия. Обычно ухаживающий за инвалидом не может посещать работу, в такой ситуации предусмотрена ежемесячная выплата в размере 27 тысяч рублей. По информации пресс-службы, данную выплату могут получить жители Подмосковья в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом первой или второй группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. "На сегодняшний день общая сумма выплат составила 294 миллиона рублей. А всего на этот год в бюджете предусмотрено на данную меру поддержки почти 400 миллионов рублей", - уточнила Болатаева. Как отметили в пресс-службе, в рамках нового проекта долговременного ухода существует возможность бесплатного обучения по уходу за близкими и официального трудоустройства в областной социальный центр. И как следствие – получение зарплаты и стажа, помогая родному человеку.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 300 миллионов рублей выплатили жителям Московской области на уход за тяжелобольными, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«
"В этом году ежемесячную выплату по уходу за инвалидом оформили свыше 1700 жителей Подмосковья. Такую меру поддержки получают люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что подобный уход требует постоянного присутствия. Обычно ухаживающий за инвалидом не может посещать работу, в такой ситуации предусмотрена ежемесячная выплата в размере 27 тысяч рублей.
По информации пресс-службы, данную выплату могут получить жители Подмосковья
в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом первой или второй группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
«
"На сегодняшний день общая сумма выплат составила 294 миллиона рублей. А всего на этот год в бюджете предусмотрено на данную меру поддержки почти 400 миллионов рублей", - уточнила Болатаева.
Как отметили в пресс-службе, в рамках нового проекта долговременного ухода существует возможность бесплатного обучения по уходу за близкими и официального трудоустройства в областной социальный центр. И как следствие – получение зарплаты и стажа, помогая родному человеку.
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными