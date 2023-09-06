https://ria.ru/20230906/vybory-1894482037.html

Захарова задалась вопросом о готовности Чехии помочь с выборами на Украине

Захарова задалась вопросом о готовности Чехии помочь с выборами на Украине - РИА Новости, 06.09.2023

Захарова задалась вопросом о готовности Чехии помочь с выборами на Украине

Заявления МИД Чехии о "помощи" в организации выборов на Украине 2024 года напоминают ситуацию в 2004-2005 годах, когда "началось крушение украинской... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:53

2023-09-06T11:53

2023-09-06T11:53

чехия

украина

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заявления МИД Чехии о "помощи" в организации выборов на Украине 2024 года напоминают ситуацию в 2004-2005 годах, когда "началось крушение украинской государственности" по итогам "третьего тура", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Ранее пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк сообщил, что Чехия считает, что президентские и парламентские выборы на Украине можно организовать в 2024 году, готова помочь с их проведением. "Что, опять? Как в 2004-2005 будут "помогать организовывать и проводить выборы на Украине"? Мы помним этот антиконституционный "третий тур", с которого и началось крушение украинской государственности ", - написала Захарова.

https://ria.ru/20230828/vybory-1892786887.html

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чехия, украина, мария захарова, в мире