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Захарова задалась вопросом о готовности Чехии помочь с выборами на Украине
Захарова задалась вопросом о готовности Чехии помочь с выборами на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Захарова задалась вопросом о готовности Чехии помочь с выборами на Украине
Заявления МИД Чехии о "помощи" в организации выборов на Украине 2024 года напоминают ситуацию в 2004-2005 годах, когда "началось крушение украинской... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:53
2023-09-06T11:53
2023-09-06T11:53
чехия
украина
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заявления МИД Чехии о "помощи" в организации выборов на Украине 2024 года напоминают ситуацию в 2004-2005 годах, когда "началось крушение украинской государственности" по итогам "третьего тура", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Ранее пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк сообщил, что Чехия считает, что президентские и парламентские выборы на Украине можно организовать в 2024 году, готова помочь с их проведением. "Что, опять? Как в 2004-2005 будут "помогать организовывать и проводить выборы на Украине"? Мы помним этот антиконституционный "третий тур", с которого и началось крушение украинской государственности ", - написала Захарова.
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чехия, украина, мария захарова, в мире
Чехия, Украина, Мария Захарова, В мире
Захарова задалась вопросом о готовности Чехии помочь с выборами на Украине
Захарова сравнила готовность Праги помочь Киеву с выборами с ситуацией в 2004 г