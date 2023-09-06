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Встреча Блинкена и Зеленского состоится в среду вечером, пишут СМИ
Встреча Блинкена и Зеленского состоится в среду вечером, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2023
Встреча Блинкена и Зеленского состоится в среду вечером, пишут СМИ
Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским в Киеве состоится в среду вечером, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:06
2023-09-06T14:06
2023-09-06T14:25
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским в Киеве состоится в среду вечером, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Программа визита насыщенная, у Блинкена запланировано посещение Киевской области. Вечером - встреча с президентом", - говорится в сообщении. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. По данным телеканала CNN, он, как ожидается, объявит о новом пакете помощи для Украины. По информации телеканала, часть этой суммы будет направлена на содействие в сфере безопасности. Агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что Блинкен объявит о выделении военной помощи Киеву на 175-200 миллионов долларов. Блинкен пробудет на Украине два дня. Американские чиновники хотят обсудить ход украинского контрнаступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. Неясно, состоится ли встреча Блинкена с Рустемом Умеровым, которого Зеленский предложил на должность министра обороны.
https://ria.ru/20230906/blinken-1894496352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, США, Киев
Встреча Блинкена и Зеленского состоится в среду вечером, пишут СМИ
"Страна.ua": встреча Блинкена и Зеленского в Киеве состоится в среду вечером