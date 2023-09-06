Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/vozdukh-1894444322.html
Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе
Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе - РИА Новости, 06.09.2023
Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе
Концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе в прошедшем августе находились на низком уровне, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:12
2023-09-06T09:12
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690750_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_be57339507e63d050daa43a7d1d4b722.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе в прошедшем августе находились на низком уровне, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Август отличился дефицитом осадков, как и годом ранее. Но комфортная погода большую часть месяца, сменившая жару в самом его начале, благоприятно повлияла на качество атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные периоды ослабления условий рассеивания, среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", - отметил он. Заммэра подчеркнул, что концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 40%, диоксида азота - на 20%. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", - добавил Бирюков. Он напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
https://ria.ru/20230830/moskva-1893336385.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690750_629:0:2878:1687_1920x0_80_0_0_8e53274e2fde134a40e60f117d766490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва

Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе

© АГН "Москва" / Мобильный репортерСмог над Москвой
Смог над Москвой - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Смог над Москвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе в прошедшем августе находились на низком уровне, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Август отличился дефицитом осадков, как и годом ранее. Но комфортная погода большую часть месяца, сменившая жару в самом его начале, благоприятно повлияла на качество атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные периоды ослабления условий рассеивания, среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", - отметил он.
Заммэра подчеркнул, что концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 40%, диоксида азота - на 20%.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", - добавил Бирюков.
Он напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
Люди гуляют в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет лучше
30 августа, 18:28
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала