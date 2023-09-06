https://ria.ru/20230906/vozdukh-1894444322.html

Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе

Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе - РИА Новости, 06.09.2023

Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе

Концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе в прошедшем августе находились на низком уровне, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:12

2023-09-06T09:12

2023-09-06T09:12

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе в прошедшем августе находились на низком уровне, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Август отличился дефицитом осадков, как и годом ранее. Но комфортная погода большую часть месяца, сменившая жару в самом его начале, благоприятно повлияла на качество атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные периоды ослабления условий рассеивания, среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", - отметил он. Заммэра подчеркнул, что концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 40%, диоксида азота - на 20%. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", - добавил Бирюков. Он напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.

https://ria.ru/20230830/moskva-1893336385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва