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Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/volnovakha-1894590823.html
Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS
Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS
Обстрел Волновахи в ДНР, предварительно, велся из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:31
2023-09-06T17:31
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 6 сен - РИА Новости. Обстрел Волновахи в ДНР, предварительно, велся из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. "Всего при обстреле пострадало шесть человек, по предварительной информации, удар был нанесен из РСЗО HIMARS", - пояснил собеседник агентства. В результате обстрела пострадали два сотрудника аптеки, в здание которой попали осколки, передает корреспондент РИА Новости. Также пострадало здание Краеведческого музея, отделение банка и недавно восстановленное здание Дома Культуры, в 2022 присвоили имя комбата отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимира Жоги. Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО.
волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS

ВСУ, предварительно, обстреляли Волноваху в ДНР из РСЗО HIMARS

© Фото : Война Глазами Журналиста/TelegramПоследствия обстрела Волновахи
Последствия обстрела Волновахи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Война Глазами Журналиста/Telegram
Последствия обстрела Волновахи
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 6 сен - РИА Новости. Обстрел Волновахи в ДНР, предварительно, велся из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"Всего при обстреле пострадало шесть человек, по предварительной информации, удар был нанесен из РСЗО HIMARS", - пояснил собеседник агентства.
В результате обстрела пострадали два сотрудника аптеки, в здание которой попали осколки, передает корреспондент РИА Новости.
Также пострадало здание Краеведческого музея, отделение банка и недавно восстановленное здание Дома Культуры, в 2022 присвоили имя комбата отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимира Жоги.
Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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