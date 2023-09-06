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Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS
Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS
Обстрел Волновахи в ДНР, предварительно, велся из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:31
2023-09-06T17:31
2023-09-06T17:31
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 6 сен - РИА Новости. Обстрел Волновахи в ДНР, предварительно, велся из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. "Всего при обстреле пострадало шесть человек, по предварительной информации, удар был нанесен из РСЗО HIMARS", - пояснил собеседник агентства. В результате обстрела пострадали два сотрудника аптеки, в здание которой попали осколки, передает корреспондент РИА Новости. Также пострадало здание Краеведческого музея, отделение банка и недавно восстановленное здание Дома Культуры, в 2022 присвоили имя комбата отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимира Жоги. Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО.
волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска, предварительно, обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS
ВСУ, предварительно, обстреляли Волноваху в ДНР из РСЗО HIMARS