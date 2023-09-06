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Украинский снаряд попал в здание дома культуры в Волновахе - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 06.09.2023 (обновлено: 15:12 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/volnovakha-1894530868.html
Украинский снаряд попал в здание дома культуры в Волновахе
Украинский снаряд попал в здание дома культуры в Волновахе - РИА Новости, 06.09.2023
Украинский снаряд попал в здание дома культуры в Волновахе
Украинский снаряд попал в здание дома культуры имени Владимира Жоги в центре города Волноваха в ДНР, сообщили в телеграм-канале представительства региона в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:35
2023-09-06T15:12
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание дома культуры имени Владимира Жоги в центре города Волноваха в ДНР, сообщили в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).ДК в Волновахе в конце прошлого года был восстановлен после боевых действий."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Волноваха: зафиксировано прямое попадание в здание Дома Культуры имени Владимира Жоги по улице Ленина", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Мэр города Константин Зинченко сообщил РИА Новости, что попадание пришлось в правое крыло ДК, на данный момент известно как минимум о трех пострадавших от осколочных ранений. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, еще одно прямое попадание пришлось в здание отделения банка. По предварительным данным, есть пострадавшие, последствия и данные о разрушениях уточняются.Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО. За прошедшие сутки, по данным представительства, украинские войска обстреляли ДНР 94 раза, выпустив более 360 различных боеприпасов, известно об одном погибшем и 11 раненых. Повреждения получили 32 домостроения, а также семь объектов инфраструктуры.Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Жоге. Бюст на гранитном постаменте изображает комбата в парадном кителе с полковничьими погонами, со всеми наградами и в берете с кокардой своего подразделения.Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года, в ополчение пришел в 2014 году, имел позывной "Воха". После гибели основателя и первого комбата "Спарты" Арсена Павлова ("Моторолы") в октябре 2016 года стал командовать батальоном в возрасте 23 лет. Погиб 5 марта в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России. Таким образом, "Воха" стал первым военным ДНР, удостоенным двух высших званий обеих стран. Его именем 18 марта 2022 года названа главная улица Волновахи, которая после 2014 года носила название одного из подразделений украинской армии.
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894388948.html
https://ria.ru/20230802/volnovakha-1887735247.html
https://ria.ru/20230705/volnovakha-1882469577.html
волноваха
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волноваха, донецкая народная республика, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский снаряд попал в здание дома культуры в Волновахе

Украинский снаряд попал в здание ДК имени Владимира Жоги в Волновахе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР
Разрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание дома культуры имени Владимира Жоги в центре города Волноваха в ДНР, сообщили в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ДК в Волновахе в конце прошлого года был восстановлен после боевых действий.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Украинский снаряд влетел в здание детского сада в Донецке
Вчера, 18:57
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Волноваха: зафиксировано прямое попадание в здание Дома Культуры имени Владимира Жоги по улице Ленина", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр города Константин Зинченко сообщил РИА Новости, что попадание пришлось в правое крыло ДК, на данный момент известно как минимум о трех пострадавших от осколочных ранений. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, еще одно прямое попадание пришлось в здание отделения банка. По предварительным данным, есть пострадавшие, последствия и данные о разрушениях уточняются.
Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО. За прошедшие сутки, по данным представительства, украинские войска обстреляли ДНР 94 раза, выпустив более 360 различных боеприпасов, известно об одном погибшем и 11 раненых. Повреждения получили 32 домостроения, а также семь объектов инфраструктуры.
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Волноваха в ДНР осталась без воды из-за обстрелов
2 августа, 10:42
Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Жоге. Бюст на гранитном постаменте изображает комбата в парадном кителе с полковничьими погонами, со всеми наградами и в берете с кокардой своего подразделения.
Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года, в ополчение пришел в 2014 году, имел позывной "Воха". После гибели основателя и первого комбата "Спарты" Арсена Павлова ("Моторолы") в октябре 2016 года стал командовать батальоном в возрасте 23 лет. Погиб 5 марта в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России. Таким образом, "Воха" стал первым военным ДНР, удостоенным двух высших званий обеих стран. Его именем 18 марта 2022 года названа главная улица Волновахи, которая после 2014 года носила название одного из подразделений украинской армии.
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5 июля, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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