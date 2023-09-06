Украинский снаряд попал в здание дома культуры в Волновахе
Украинский снаряд попал в здание ДК имени Владимира Жоги в Волновахе
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР
Разрушения на месте обстрела Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание дома культуры имени Владимира Жоги в центре города Волноваха в ДНР, сообщили в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ДК в Волновахе в конце прошлого года был восстановлен после боевых действий.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Волноваха: зафиксировано прямое попадание в здание Дома Культуры имени Владимира Жоги по улице Ленина", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр города Константин Зинченко сообщил РИА Новости, что попадание пришлось в правое крыло ДК, на данный момент известно как минимум о трех пострадавших от осколочных ранений. Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, еще одно прямое попадание пришлось в здание отделения банка. По предварительным данным, есть пострадавшие, последствия и данные о разрушениях уточняются.
Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО. За прошедшие сутки, по данным представительства, украинские войска обстреляли ДНР 94 раза, выпустив более 360 различных боеприпасов, известно об одном погибшем и 11 раненых. Повреждения получили 32 домостроения, а также семь объектов инфраструктуры.
Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. Пятого марта в Волновахе погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Жоге. Бюст на гранитном постаменте изображает комбата в парадном кителе с полковничьими погонами, со всеми наградами и в берете с кокардой своего подразделения.
Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года, в ополчение пришел в 2014 году, имел позывной "Воха". После гибели основателя и первого комбата "Спарты" Арсена Павлова ("Моторолы") в октябре 2016 года стал командовать батальоном в возрасте 23 лет. Погиб 5 марта в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России. Таким образом, "Воха" стал первым военным ДНР, удостоенным двух высших званий обеих стран. Его именем 18 марта 2022 года названа главная улица Волновахи, которая после 2014 года носила название одного из подразделений украинской армии.