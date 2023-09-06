https://ria.ru/20230906/velikobritaniya-1894474298.html

Новый министр обороны Великобритании заявил, что ему не нужен военный опыт

Новый министр обороны Великобритании заявил, что ему не нужен военный опыт - РИА Новости, 06.09.2023

Новый министр обороны Великобритании заявил, что ему не нужен военный опыт

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в эфире телеканала Sky News, что ему необязательно иметь военный опыт для успешного руководства... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:26

2023-09-06T11:26

2023-09-06T11:26

великобритания

грант шаппс

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в эфире телеканала Sky News, что ему необязательно иметь военный опыт для успешного руководства оборонным ведомством. Британские СМИ ранее назвали назначение Шаппса на должность главы минобороны неожиданным, поскольку в военной сфере министр ранее задействован не был, на высоких должностях он также долго не задерживался. "Что нужно министерству обороны - это очень опытные члены кабинета министров, которые могут руководить сложным ведомством, ориентированным на инфраструктуру. У меня есть большой опыт в управлении очень-очень крупными бюджетами и комплексными министерствами. И на самом деле стоит сказать…, что, насколько мне известно, только два из 15 последних министров обороны имели какой-либо военный опыт… Но что я действительно знаю, так это как управлять министерством", - сказал он, комментируя критику своего назначения, несмотря на отсутствие военного опыта. По словам министра, в демократическом государстве, где люди гордятся тем, что все министерства, в том числе и оборонное ведомство, возглавляют гражданские лица, иметь чиновников с военным опытом "необычно". При этом сам Шаппс не смог ответить на вопрос ведущей о том, сколько военных званий существует в британской армии. Шаппс, назначенный на место ушедшего в отставку Бена Уоллеса, раньше семь месяцев возглавлял минэнерго Британии, а до этого всего три месяца занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства. Кроме того, он шесть дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс до её отставки. На этом фоне солидно смотрятся три года, в течение которых Шаппс руководил британским минтрансом в правительстве Бориса Джонсона.

https://ria.ru/20230906/tank-1894450510.html

https://ria.ru/20230831/velikobritaniya-1893498554.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, грант шаппс, в мире