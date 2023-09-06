Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине
Лидеры стран АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкБаннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, к скорейшему мирному решения которого они призвали мировое сообщество в итоговом документе 43-го саммита АСЕАН в Джакарте.
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"Мы подтвердили наш призыв к соблюдению Устава ООН и международного права. Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта", - говорится в совместном заявлении лидеров стран АСЕАН.
Уточняется, что политики Юго-Восточной Азии поддерживают усилия генерального секретаря ООН по поиску мирного решения на Украине.
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"Мы также призвали к облегчению быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся в Украине, а также к защите гражданского населения, гуманитарного персонала и людей, находящихся в уязвимом положении", - заключили лидеры стран АСЕАН.
Саммит стран АСЕАН проходит в Джакарте и завершится 7 сентября.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.