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Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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15:26 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/upominanie-1894548392.html
Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине
Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине
Лидеры стран АСЕАН воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, к скорейшему мирному решения которого они призвали мировое сообщество в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:26
2023-09-06T15:26
в мире
россия
сергей лавров
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джакарта
юго-восточная азия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, к скорейшему мирному решения которого они призвали мировое сообщество в итоговом документе 43-го саммита АСЕАН в Джакарте. "Мы подтвердили наш призыв к соблюдению Устава ООН и международного права. Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта", - говорится в совместном заявлении лидеров стран АСЕАН. Уточняется, что политики Юго-Восточной Азии поддерживают усилия генерального секретаря ООН по поиску мирного решения на Украине. "Мы также призвали к облегчению быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся в Украине, а также к защите гражданского населения, гуманитарного персонала и людей, находящихся в уязвимом положении", - заключили лидеры стран АСЕАН. Саммит стран АСЕАН проходит в Джакарте и завершится 7 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит. Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.
https://ria.ru/20230905/asean-1894230950.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон, джакарта, юго-восточная азия
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Джакарта, Юго-Восточная Азия
Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине

Лидеры стран АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкБаннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, к скорейшему мирному решения которого они призвали мировое сообщество в итоговом документе 43-го саммита АСЕАН в Джакарте.
«
"Мы подтвердили наш призыв к соблюдению Устава ООН и международного права. Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта", - говорится в совместном заявлении лидеров стран АСЕАН.
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Уточняется, что политики Юго-Восточной Азии поддерживают усилия генерального секретаря ООН по поиску мирного решения на Украине.
«
"Мы также призвали к облегчению быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся в Украине, а также к защите гражданского населения, гуманитарного персонала и людей, находящихся в уязвимом положении", - заключили лидеры стран АСЕАН.
Саммит стран АСЕАН проходит в Джакарте и завершится 7 сентября.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.
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