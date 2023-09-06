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СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы
СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы - РИА Новости, 06.09.2023
СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы
Украинскому полковнику Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы, сообщается в Telegram-канале Следственного РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:59
2023-09-06T13:59
2023-09-06T15:05
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинскому полковнику Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Ему инкриминируются статьи <...> "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом", — говорится в релизе.Уточняется, что Бурдинюк — командир 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.Полковника объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно заключил его под стражу.Украинские военные в прошлом году несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. Речь идет об инцидентах в Саратовской, Рязанской и Курской областях. В частности, 5 декабря в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.Кроме того, Киев 26 декабря пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.
https://ria.ru/20230828/srok-1892625706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы
СК заочно обвинил командира 383-го полка ВСУ Бурдинюка в диверсиях и убийстве