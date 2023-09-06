Рейтинг@Mail.ru
СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 06.09.2023 (обновлено: 15:05 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894518804.html
СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы
СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы - РИА Новости, 06.09.2023
СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы
Украинскому полковнику Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы, сообщается в Telegram-канале Следственного РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:59
2023-09-06T15:05
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинскому полковнику Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.&quot;Ему инкриминируются статьи &lt;...&gt; &quot;Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц&quot;, &quot;Диверсия&quot;, &quot;Убийство двух и более лиц общеопасным способом&quot;, — говорится в релизе.Уточняется, что Бурдинюк — командир 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.Полковника объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно заключил его под стражу.Украинские военные в прошлом году несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. Речь идет об инцидентах в Саратовской, Рязанской и Курской областях. В частности, 5 декабря в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.Кроме того, Киев 26 декабря пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.
https://ria.ru/20230828/srok-1892625706.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы

СК заочно обвинил командира 383-го полка ВСУ Бурдинюка в диверсиях и убийстве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинскому полковнику Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
«

"Ему инкриминируются статьи <...> "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом", — говорится в релизе.

Уточняется, что Бурдинюк — командир 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.
Полковника объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно заключил его под стражу.
Украинские военные в прошлом году несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. Речь идет об инцидентах в Саратовской, Рязанской и Курской областях. В частности, 5 декабря в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.
Кроме того, Киев 26 декабря пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Убившему военного следователя артиллеристу ВСУ дали пожизненный срок
28 августа, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала