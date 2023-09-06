https://ria.ru/20230906/ukraina-1894518804.html

СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы

СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы - РИА Новости, 06.09.2023

СК заочно обвинил украинского полковника в атаках на российские аэродромы

Украинскому полковнику Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы, сообщается в Telegram-канале Следственного РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:59

2023-09-06T13:59

2023-09-06T15:05

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинскому полковнику Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Ему инкриминируются статьи <...> "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом", — говорится в релизе.Уточняется, что Бурдинюк — командир 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. По данным следствия, он спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносились удары по российским аэродромам.Полковника объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно заключил его под стражу.Украинские военные в прошлом году несколько раз пытались атаковать российские аэродромы при помощи беспилотников. Речь идет об инцидентах в Саратовской, Рязанской и Курской областях. В частности, 5 декабря в районе Энгельса средства ПВО перехватили дроны, но при падении обломков погибли трое российских военных. Также незначительные повреждения получили два самолета.Кроме того, Киев 26 декабря пытался атаковать аэродром в Энгельсе во второй раз. Тогда средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. При этом трое российских военнослужащих получили смертельные ранения из-за упавших обломков. Авиатехника не пострадала.

https://ria.ru/20230828/srok-1892625706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр