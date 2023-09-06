https://ria.ru/20230906/ukraina-1894439844.html
В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры
В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 06.09.2023
В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры
Объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры повреждены взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:34
2023-09-06T08:34
2023-09-06T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры повреждены взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В Рени расположен морской порт, в Килия - речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. "В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894431767.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры
В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры и элеваторы