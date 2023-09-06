https://ria.ru/20230906/ukraina-1894439844.html

В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры

В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 06.09.2023

В Одесской области взрыв повредил объекты припортовой инфраструктуры

Объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры повреждены взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:34

2023-09-06T08:34

2023-09-06T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры повреждены взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городах Рени и Килия Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В Рени расположен морской порт, в Килия - речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. "В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894431767.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф